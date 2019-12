Le sélectionneur anglais voit deux favoris pour l'Euro 2020: "La Belgique et la France ont fait leurs preuves"

Gareth Southgate entamera en juin son deuxième grand tournoi à la tête de l'Angleterre. Quatrième à la Coupe du Monde en Russie, l'équipe britannique rêve d'un titre continental. Mais pour le sélectionneur, ce sont la Belgique et la France qui feront office de favoris.

L'Angleterre est citée dans les candidats crédibles au titre à l'Euro 2020. Et pour cause: la génération anglaise dispose de talents exceptionnels, restant sur une quatrième place lors du dernier Mondial en Russie. Injouables en qualification, les Anglais débarqueront à l'Euro avec un statut de favori.

Mais Gareth Southgate, le sélectionneur, ne voit pas les choses de la même manière. Pour lui, deux nations ont aujourd'hui pris de l'avance sur la concurrence. "Je pense que la Belgique et la France ont fait leurs preuves en tant que meilleures nations d'Europe et mondiales", affirme-t-il, lui qui avait dû s'incliner à deux reprises face aux Diables Rouges en Russie.

Une autre nation fait visiblement peur à l'Angleterre. "Le Portugal est champion en titre et vainqueur de la Ligue des Nations, une équipe avisée et qui a l'expérience de la victoire", explique le sélectionneur. Quant à son équipe, il préfère rester prudent. "Notre équipe est de plus en plus jeune, nous devons faire attention à ne pas l'être trop. Les attentes sont énormes en interne et nous voulons que les supporters soient enthousiastes", a-t-il simplement précisé.

L'Euro 2020 aura lieu du 12 juin au 12 juillet prochain, dans toute l'Europe. La Belgique y affrontera la Russie, le Danemark et la Finlande.