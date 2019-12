Le championnat chinois pourrait perdre ses stars étrangères: une décision radicale prise sur les salaires

La fédération chinoise de football va agir pour favoriser la pérennité financière de son championnat. De nouvelles règles financières vont entrer en ligne de compte. Avec comme conséquence potentielle la fin d'un eldorado financier attirant des stars européennes.

C'est un séisme qui secoue en ce moment le championnat chinois. Si les clubs ont déjà une série de règles financières à respecter, ces derniers vont à présent devoir plafonner les salaires des joueurs étrangers, qui, jusqu'ici, étaient autorisés à percevoir des sommes astronomiques.

La fédération chinoise a en effet annoncé la mise en place d'un plafond salarial précis. Les joueurs locaux ne pourront percevoir plus de 1,2 millions d'euros par an, contre 3 pour les joueurs étrangers. Des montants ridicules par rapport aux émoluments de certaines stars actuellement engagées dans la compétition. Nos Diables Rouges Yannick Carrasco et Marouane Fellaini touchent respectivement 10 et 14,5 millions d'euros, contre 9,5 pour Moussa Dembélé.

Leur baisse de salaire serait déjà considérable, mais ce n'est rien comparé à certains joueurs ayant obtenu des émoluments inimaginables. Carlos Tevez verrait son salaire être divisé par 13, lui qui touche 38 millions d'euros par an. Oscar et Hulk culminent eux à 25 et 20 millions d'euros. Une telle baisse de salaire ne serait sans doute pas facile à accepter, plus encore au vu du niveau de la compétition.

Cela ne comprend pas les bonus et autres primes, mais celles-ci ne combleront sans doute jamais la différence. La fin de l'aventure pour ces joueurs étrangers ?