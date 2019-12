La superbe vidéo du Betis pour annoncer la prolongation du contrat de son capitaine de 38 ans (vidéo)

Joaquin, 38 ans, va poursuivre l'aventure dans son club, le Betis Séville. L'Espagnol a prolongé jusqu'en 2021, signant un contrat d'un an complémentaire dans son club, qu'il a rejoint en 2015. Véritable icône aux yeux des supporters, Joaquin a encore inscrit six buts cette saison.

La vidéo dévoilée par le Betis pour annoncer la nouvelle fait chaud au coeur. Les premières images font croire à un départ à la retraite, avec la prise d'affaires personnelles et un survol du stade en hélicoptère. Il n'en sera finalement rien: l'Espagnol annonce sa prolongation et restera au club un an de plus.

De quoi faire hurler de joie les supporters du Betis !