Prévu en janvier, le retour d'Eden Hazard devrait finalement être repoussé

Absent depuis un mois, Eden Hazard continue son traitement. Victime d'une microfracture de la malléole de la cheville droite, le Diable Rouge devait reprendre la compétition en janvier. Il ne devrait finalement pas revenir avant la fin du mois prochain, au mieux.

C'est un fameux coup dur pour le Real Madrid: le club devra sans doute se passer des services d'Eden Hazard quelques semaines de plus. Le Diable Rouge, blessé à la cheville depuis un mois, se rétablit bien mais n'est pas encore prêt à rejouer. Le staff médical espérant compter sur lui en janvier, mais selon ABC, il ne devrait finalement revenir qu'au début du mois de février.

La décision serait prise par les médecins et techniciens du club. Leur objectif est de permettre à Hazard de revenir dans les meilleures conditions et de pouvoir compter sur lui pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, où le Real Madrid affrontera Manchester City. Le Belge ne disputera pas la Supercoupe d'Espagne prévue le 8 janvier et ne pourrait rejouer que le 1er février contre l'Atlético Madrid.

Encore quelques semaines de patience avant de revoir le Diable Rouge sur les pelouses...