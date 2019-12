Angleterre: Chelsea grimace, Tottenham, Sheffield et United sur ses talons

Chelsea a rechuté (0-2) face au mal classé Southampton, jeudi, pour la 19e journée à l'occasion du fameux Boxing Day (26 décembre) et voit revenir dans son sillage Tottenham, Sheffield et Manchester United.

. Blues de Noël pour Chelsea:

Triste Boxing Day pour Chelsea qui a subi sa 5e défaite en 7 journées, face à une équipe qui n'avait plus gardé sa cage inviolée depuis 14 matches.

Le 3-4-3 si efficace contre Tottenham dimanche n'a pas fonctionné contre Southampton bien regroupé, mais capable de déclencher des phases de pressing ciblées.

C'est sur un ballon récupéré comme cela que Michael Obafemi s'est défait de Kurt Zouma pour placer la balle dans la lucarne de Kepa (1-0, 31e).

Lampard a essayé de corriger le tir en sacrifiant un défenseur central pour faire entrer Mason Mount après la pause, mais c'est le mal classé qui a doublé le score par Nathan Redmond (2-0, 72e).

"Il faut montrer de la constance si on veut arriver dans le top 4 (...) On est dans la course à Noël et beaucoup de gens en doutaient. De ce point de vue, on devrait sans doute être heureux", a commenté Lampard.

"Mais pour y rester, (...) il faut davantage gagner à domicile que nous ne l'avons fait récemment", a-t-il complété.

. Les poursuivants recollent

Comble de malheur pour Chelsea, ses principaux poursuivants ont pris des points à commencer par Tottenham, qui revient à trois longueurs.

Lents au démarrage et même menés logiquement 1-0 lors d'une première période poussive, sur un but d'Adam Webster (39e), les Spurs ont renversé la vapeur dans un deuxième acte déterminé et appliqué.

Après une percée un peu brouillonne de Lucas Moura, le ballon est parvenu à Harry Kane qui a égalisé en deux temps (1-1, 53e).

Brighton a fini par plier sur une remise en retrait de Serge Aurier pour Dele Alli dont la reprise spontanée et tout en toucher a donné un succès important à défaut d'être probant (2-1, 72e) aux Spurs.

"Je suis très heureux de la seconde période. On a modifié quelques détails. Les joueurs n'étaient pas en cause mais des détails qui font parfois la différence", a expliqué Mourinho après le match, admettant que le premier acte avait été "un désastre".

À trois points, on trouve aussi le surprenant promu Sheffield United, bien que tenu en échec par la lanterne rouge Watford (1-1).

Et à quatre, il y a Manchester United, large vainqueur de Newcastle (4-1) qui s'est littéralement sabordé après avoir ouvert le score par Marty Longstaff (0-1, 17e), avec trois erreurs amenant des buts adverses.

Une faute de main de Dubravka a permis à Anthony Martial d'égaliser (1-1, 24e) avant qu'une erreur de relance de Fabian Schär offre le deuxième but à Mason Greenwood d'une frappe surpuissante sous la barre (2-1, 36e).

Une tête de Marcus Rashford (41e) et un ballon piqué de Martial (51e), pour son doublé, ont donné une ampleur confortable à ce succès (4-1), dont Paul Pogba a disputé le second acte.

. Débuts contrastés pour Ancelotti et Arteta

Mikel Arteta et Carlo Ancelotti ont connu des fortunes diverses pour leurs débuts sur les bancs d'Arsenal et d'Everton.

Le coach de Gunners a concédé un nul furstrant à Bournemouth, Arsenal dominant mais manquant de tranchant dans les 20 mètres adverses.

Comme trop souvent, son équipe a pris un but sur une relance interceptée dans sa moitié de terrain (1-0, 35e).

Mais elle a su revenir au score avec un peu de réussite par Pierre-Emerick Aubameyang, qui a récupéré une frappe déviée de Reiss Nelson pour marquer sur le premier tir cadré des Gunners (1-1, 63e).

Ancelotti, lui, a quitté la pelouse avec le sourire après une prestation solide d'Everton.

Les Toffees auraient pu marquer grâce à Djibril Sidibé dès la 32e mais le latéral international français a délivré un centre parfait pour la tête plongeante poteau rentrant de Dominic Calvert-Lewin (1-0) à dix minutes de la fin.

"La prestation a été bonne. Pas excellente, mais une bonne prestation", a sobrement jugé le "Mister".