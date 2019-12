Top 14: Bernard Le Roux, entre les lignes

Fixé en deuxième ligne par le XV de France dont il fut un des meilleurs éléments lors de la Coupe du monde, Bernard Le Roux reste un avant polyvalent pour le Racing 92, qui pourra de nouveau compter sur lui en Top 14 dimanche à Brive.

"Cela fait un moment que je dis qu'il faut que j'arrête de râler... parce qu'avant, je ne voulais jouer que troisième ligne". Trente ans, c'est l'âge de raison pour le Sud-Africain d'origine (1,96 m, 113 kg) qui conserve malgré cela une préférence pour le poste de flanker: " plus actif, où il y a plus de contact, où tu pars plus vite après la mêlée et où tu travailles un peu plus en défense ".

"C'est tous les troisième ligne", s'amuse l'ancien deuxième ligne Pascal Papé. "Quand on te redescend dans la cage (surnom de la deuxième ligne, NDLR), c'est toujours moins facile" que l'inverse, ajoute celui qui est maintenant directeur de la formation du Stade Français.

Les besoins du XV de France ont pourtant amené Le Roux (30 ans, 37 sélections) à mettre un peu d'eau dans son vin. Si les sélectionneurs Philippe Saint-André et Guy Novès l'avaient placé essentiellement en troisième ligne aile, il n'a plus quitté depuis 2018, sous Jacques Brunel, la deuxième ligne, un poste où les Bleus manquent de profondeur, au point d'enrôler l'hiver dernier un autre Sud-Africain naturalisé français, Paul Willemse.

- Suspendu mais retenu -

Soumis à une forte concurrence chez les flankers (Artur Iturria, Wenceslas Lauret, Charles Ollivon, Yacouba Camara, François Cros...), Le Roux a saisi cette opportunité pour pouvoir participer au Mondial. En faisant ses preuves: pourtant suspendu jusqu'au match d'ouverture contre l'Argentine, il a convaincu le staff, et notamment le nouveau sélectionneur Fabien Galthié, par sa capacité à enchaîner les tâches sur le terrain.

Le Racingman a été l'un des grands bénéficiaires de la préparation physique concoctée par Thibault Giroud, progressant de son propre dire sur "les accélérations" et "l'explosivité". Mais c'est aussi le travail effectué seul dans son coin, depuis deux ans, pour "gagner la ligne d'avantage" qui a porté ses fruits lors du match de poule remporté face aux Etats-Unis (33-9). Omniprésent, Le Roux a fini titulaire lors du quart de finale perdu (19-20) face au pays de Galles.

Malgré la frustration d'être passé si près du dernier carré, Le Roux garde "plein de bons souvenirs" du Japon, où il a passé "un des meilleurs moments de (s)a carrière de rugby". A l'opposé de sa première Coupe du monde en 2015, dont il était sorti "très déçu".

- "Quelques années de plus" -

Désormais cadre des Bleus, Le Roux a bien compris les besoins de Galthié, qui réclame selon lui des "deuxième ligne plus mobiles". Ce qui ne veut pas automatiquement dire jeunes, à un poste à la maturité tardive qui fourmille d'exemples de longévité au haut niveau (Pascal Papé, Alun Wyn Jones, Donnacha Ryan...).

"J'espère qu'ils vont me garder quelques années de plus", espère donc le trentenaire à la bonne humeur communicative qui veut tourner la page des années noires chez les Bleus. "Cela fait 7 ans que je suis en équipe de France, je n'ai rien gagné et je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour gagner un titre, un Tournoi, une tournée d'été... C'est le meilleur moment de faire partie de cette équipe de jeunes, avec beaucoup d'ambiance."

Et le Racing dans tout cela? Laurent Travers, qui se targue d'être "le premier à l'avoir mis deuxième ligne", notamment lors du parcours victorieux en Top 14 de 2016, veut entretenir la polyvalence de son poulain. "Il a toujours été un mec très complet qui peut jouer les deux sans problème", balaye le directeur du rugby du club à l'AFP.

D'autant qu'avec le licenciement de Leone Nakarawa, rentré de vacances avec deux semaines de retard et sans répondre aux appels, la rotation dans la "cage" est limitée (Ryan, Boris Palu et Dominic Bird). Pas grave, Bernard est toujours prêt à rendre service.