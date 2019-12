Jupiler Pro League - L'attaquant japonais Yuta Toyokawa quitte l'AS Eupen

(Belga) Yuta Toyokawa quitte l'AS Eupen après deux ans de collaboration. L'attaquant de 25 ans a décidé de poursuivre sa carrière dans son pays natal en première division japonaise, plus précisément au Cerezo Osaka, a communiqué jeudi le club germanophone.

Arrivé en janvier 2018, Toyokawa, auteur de 17 buts en 67 matches, a marqué les esprits en Jupiler Pro League de football lors de la saison 2017-2018 en toute fin de compétition classique. Alors que l'AS Eupen luttait à distance avec Malines contre la relégation, l'attaquant de poche (1m73) avait, en effet, sauvé les "Pandas" de la culbute en Proximus League en inscrivant un triplé face à Mouscron (victoire 4-0) lors de l'ultime journée. "L'AS Eupen tient à remercier Yuta Toyokawa pour son grand engagement, son professionnalisme, sa gentillesse et les grands matchs pour le club. Avec sa rapidité, son engagement et sa force de frappe, il est devenu en quelques semaines le chouchou du public qui l'a célébré lors des matchs au Kehrweg par ses chants de supporters", a loué la formation classée actuellement à la 13e position avec 19 points. L'AS Eupen, qui possède la moins bonne attaque du championnat avec 17 buts marqués, a également annoncé le même jour avoir perdu pour six mois un autre buteur, Leonardo Miramar Rocha, blessé gravement au genou. (Belga)