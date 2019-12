Quand Manchester City faisait une offre pour Lionel Messi... par erreur!

Un ancien directeur général de Manchester City a raconté à un média britannique son passé au sein du club. Lors de cet entretien, il a notamment expliqué comment le club anglais avait failli signer Lionel Messi après une méprise.

Lionel Messi à Manchester City: une rumeur de transfert qui est apparue assez régulièrement ces dernières années lors des mercatos d'été. Si l'Argentin n'a jamais quitté son FC Barcelone, cela aurait pu être le cas en 2008 suite à un invraisemblable concours de circonstances.

Garry Cook, l'ancien directeur général des Skyblues entre 2008 et 2011, a livré une anecdote incroyable à ce propos au média The Athletic. Celui qui a également été CEO de Nike a expliqué que le club anglais avait fait une offre pour La Pulga en 2008 après une conversation téléphonique durant laquelle... il n'a rien compris!

"Pairoj Piempongsant (le n°2 du club à l'époque) commençait à s'énerver... Son téléphone était sur table, et il avait une conversation avec Paul Aldridge (le directeur des opérations du club). Imaginez la scène. Paul, avec son accent londonien, qui dit: 'Pairoj, tu dois me dire quoi faire, la situation est hors de contrôle'. Pairoj était allongé sur une chaise, en train de se faire masser, et criait: 'Yes, yes, yes! Very messy, messy, it's getting messy!' ('C'est le bordel!'). Il y a eu une incompréhension, et - sur ma fille, c'est la vérité - cela a été compris comme 'We've got to get Messi' ('On doit prendre Messi')".

Le club décide donc de faire une offre de 70 millions de livres (un peu plus de 80 M€, ndlr) pour la star du Barça. Le club catalan n'y croit pas mais... "Ils (la Premier League, ndlr) ont dit que le Barça les avait appelés pour savoir si l'offre était vraie. Ils disaient que, si c'était le cas, ils auraient été d'accord pour discuter".

Garry Cook est passé à côté du transfert du siècle. City a ensuite jeté son dévolu sur le Brésilien Robinho (Real Madrid) pour un chèque de 43 millions.