Charleroi finit l'année 2019 en beauté avec un festival contre Ostende

Facile vainqueur d'Ostende (5-0), Charleroi a rejoint La Gantoise à la deuxième place du classement vendredi au terme de la 21e journée du championnat de Belgique. Grâce à Shamar Nicholson (32e), un autogoal de Logan Ndenbe (51e), Mamadou Fall (58e), Marco Ilaimaharitra sur penalty (72e) et Frank Tsadjout (81e), les Zèbres comptent 39 points comme les Buffalos avec un match de moins. Ostende, qui n'aura totalisé qu'une seule clean sheet en 2019, reste 14e (18 points).

Après un tifo et une minute d'applaudissements à la mémoire de Georget Bertoncello, le Zèbre du XXe Siècle, Charleroi a pris un départ lancé malgré les absences de Younes Delfi et Christophe Diandy blessés et Dorian Dessoleil suspendu. Fall, qui faisait son retour dans le onze de base, a mené un contre rapide mais Nicholson a tiré a côté du ballon et Kaveh Rezaei l'a expédié sur un défenseur adverse (5e).

Avec Massimo Bruno, Nicholson, Ryota Morioka, Rezaei et Fall, Charleroi a pressé Ostende, qui tentait de faire baisser le rythme. Une ambition vite anéantie par une longue balle d'Ilaimaharitra, qui a isolé Rezaei. L'Iranien a alors servi Nicholson, qui a contourné Wout Faes avant de placer le ballon dans le coin inférieur gauche de Fabrice Ondoa (32e, 1-0). Cette année, les Kustboys n'ont pas encaissé qu'une seule fois, lors des Playoffs II contre Westerlo en avril (0-0). Nicolas Penneteau a par contre sauvé les Zèbres en gagnant son duel avec Kevin Vandendriessche, qui avait bénéficié d'une perte de balle de Steeven Willems (38e).

L'entraîneur d'Ostende quitte ses fonctions en plein match!

Si Ostende a subi en première période, il n'a pas existé en seconde malgré les montées au jeu de Fashion Sakala et Idrissa Sylla à la place de Renato Neto et Ronald Vargas (46e). Sur un coup de coin, Ndenbe a même dévié le ballon dans son propre but en voulant devancer Nicholson (51e, 2-0). C'est encore sur corner que Fall a alourdi l'addition (58e, 3-0). Malgré une belle intervention sur un tir de Nicholson, Ondoa n'était pas dans un grand jour. Le gardien camerounais a commis un penalty sur Bruno qu'Ilaimaharitra a transformé (72e, 4-0). A Charleroi tout le monde a participé à la fête même les réservistes: monté au jeu (78e), Tsadjout a trompé son compatriote (81, 5-0).

A noter que l'entraîneur d'Ostende, Kare Ingebrigtsen, a quitté ses fonctions en cours de match. Le Norvégien de 54 ans a déjà trouvé un autre emploi: il poursuivra sa carrière à la tête du club chypriote d'Apoel Nicosie.