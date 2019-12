Top 14: Lyon, Clermont, les bonnes résolutions ?

Largement battus la journée précédente, Lyon et Clermont doivent repartir du bon pied face à Bayonne et Castres samedi et dimanche lors de la 12e journée, la dernière de 2019, clôturée par un alléchant Toulouse - Toulon.

. En haut: Lyon en zone de turbulences

"On va repartir", disait Pierre Mignoni samedi après la lourde défaite à Castres (29-12). Pour la première fois depuis le début de la saison, le Lou a quitté le fauteuil de leader auquel il s'était habitué depuis l'été, quand il avait démarré par 7 victoires de rang.

Mais à l'automne, l'exigeante Coupe d'Europe est venue casser une dynamique - 3 revers en 4 matches - désormais bien enterrée par les revers à Montpellier (33-8) et dans le Tarn. Qui plus est, l'infirmerie de Gerland, déjà bien fréquentée (Doussain, Ric, Lambey, Laporte), s'est nettement garnie à Noël avec trois titulaires en puissance: le troisième ligne centre Carl Fearns, le demi de mêlée Baptiste Couilloud et le centre Thibaut Regard.

Même sans eux, les Lyonnais ont les moyens de battre Bayonne, autre formation qui a connu un départ canon - 5 victoires en 7 journées - avant de rentrer dans le rang - 4 matches sans succès depuis. Renouer avec le succès est impératif pour ne pas se laisser distancer par Bordeaux-Bègles, le nouveau leader en déplacement dimanche à Pau (12e), mais surtout pour garder ses distances avec Toulouse (4e) et Toulon (3e), qui s'affrontent dans un Stadium à guichets fermés (33.000).

Les retrouvailles entre les deux clubs aux maillots rouge et noir s'annoncent saignantes: tous deux sont invaincus depuis mi-octobre et peuvent compter sur toutes leurs forces vives, entre des packs dominateurs et deux jeunes ouvreurs - Romain Ntamack et Louis Carbonel - candidats au XV de France.

Et comme la liste pour le Tournoi des six nations tombe le 8 janvier... c'est le moment de jouer.

. Au milieu: Brive - Racing, qui l'eut crû?

Si Toulouse et Toulon sont montés en puissance au cours de l'automne, les autres poids lourds alternent le bon et le moins bon. C'est le cas de Clermont (7e), qui n'a toujours pas glané le moindre bonus et vient de se faire corriger par le RCT (41-19), loin de ses prestations séduisantes en Coupe d'Europe. Un second faux-pas à domicile, après Pau en septembre, est proscrit tant la course à la qualification est serrée: 8 clubs (de Montpellier, 5e, à Pau, 12e) se tiennent en 3 points.

Dans ce panier de crabes figure le Racing 92, décevant 10e et qui se rend à Brive... 6e et dernier barragiste. Le promu est redoutable à domicile où il a tout gagné (5 victoires) malgré une adversité relevée (Clermont, Toulon, Toulouse, UBB, Stade Français). Le Racing de Travers, champion d'Europe avec Brive en 1997, est face à un beau défi: faire tomber la citadelle corrézienne.

. En bas: Agen et Paris, confiance retrouvée?

Détachés du peloton, les relégables Agen (13e) et Stade Français (14e) ont encore le temps de rattraper leur retard, à condition de ramener de temps à autre des points de leurs déplacements, ce qu'ils ont fait avec parcimonie jusqu'ici (3 et 2). Traditionnellement solides à domicile, La Rochelle (9e) et Montpellier (5e) ne sont pas les terrains les plus favorables à un exploit mais ces deux candidats au titre ont également montré des faiblesses ces dernières semaines.

Le club parisien se rend dans l'Hérault rassuré par son succès sur Pau (21-18) et prêt à affronter l'ouvreur champion du monde Handré Pollard pour la première du Sud-Africain à Yves-du-Manoir. A Marcel-Deflandre, le SUA peut aussi partir confiant après une courte défaite face à Toulouse (8-13) synonyme d'espoir.

Samedi

(14h00) Lyon - Bayonne

(16h00) Brive - Racing 92

(18h00) Montpellier - Stade Français

Dimanche

(15h45) La Rochelle - Agen

Pau - Bordeaux-Bègles

(18h00) Clermont - Castres

(21h00) Toulouse - Toulon

