La presse italienne dévoile une première image de la prochaine F1 de Ferrari (photo)

La saison 2020 de Formule 1 se prépare déjà en coulisse. Chaque équipe travaille dur sur la conception de sa prochaine monture, alors que les essais hivernaux approchent. Ces derniers auront lieu du 19 au 21 puis du 26 au 28 février sur le circuit de Barcelone.

Comme le veut la tradition, chaque équipe va d'abord présenter sa nouvelle arme. Ferrari sera sans doute la première écurie à le faire, annonçant vouloir dévoiler sa F1 le 11 février prochain. Mais la Gazzetta dello Sport a déjà publié un premier visuel de cette voiture.

Le média italien a en effet dévoilé un croquis de la voiture que piloteront Charles Leclerc et Sebastian Vettel en 2020. On peut y découvrir de nouvelles suspensions et un tout nouveau design au niveau de l'aileron avant. Difficile d'analyser complètement les changements sans y voir plus clair.

Est-ce vraiment la prochaine monture de la Scuderia ? Réponse le 11 février prochain.