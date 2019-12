Le All Star Game belge enregistre pas moins de 10 forfaits à quelques jours de la rencontre

L'Euromillions Basket League a annoncé, à quelques heures de la troisième édition du All Star Game qui se déroulera ce samedi soir à Forest National, que de nombreux joueurs n'allaient finalement pas participer à la rencontre. D'autres ont été appelés afin de les remplacer.

"En concertation avec les staffs médicaux et la direction des clubs concernés, certains joueurs ne participeront pas au Orange All Star Game à cause de blessure, de maladie ou de raisons personnelles", pouvait-on lire dans le communiqué.

Quatre joueurs qui faisaient initialement partie du Team Belgium, Domien Loubry (Brussels), Vincent Kesteloot (Anvers), Jean-Marc Mwema (Ostende) - tous membres du cinq de départ choisi par les supporters - ainsi que Khalid Boukichou (Charleroi) ne seront pas présents. Ils ont été remplacés par Terry Deroover (Malines), Nathan Kuta (Limburg United) et Niels Foerts (Brussels).

Du côté du Team World, c'est pas moins de six joueurs qui ne sont finalement pas présents dont Anthony Beane (USA/Charleroi) et Jared Wilson-Frame (USA/Limburg Utd), respectivement deuxième et troisième meilleur marqueur du championnat. Shevon Thomson (Jam/Ostende), Braian Angola (Col/Ostende), Ibrahima Fall-Faye (Sen/Anvers) et Keye Vann der Vuurst-De Vries (P-B/Ostende) manqueront aussi à l'appel. Ils ont été suppléés par Armon Fletcher (USA/Malines), Brandan Stith (USA/Louvain), JJ Mann (USA/Alost), Katin Reinhardt (USA/Mons-Hainaut) et Jito Kok (P-B/Malines).

La soirée débutera à 19h00 avec le match et les traditionnels concours de dunk, de trois points et d'habilité.