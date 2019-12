Des rêves plein la tête: découvrez ce que fera Cristiano Ronaldo une fois sa carrière terminée

Aujourd'hui âgé de 34 ans, Cristiano Ronaldo doit doucement penser à ce qu'il fera une fois sa carrière dans le football terminée. Visiblement, le Portugais sait exactement ce qu'il veut...

Cristiano Ronaldo doit penser à sa reconversion. Le Portugais approche de ses 35 ans et réfléchit à ses futures activités, alors que sa carrière de joueur est plus proche de son terme que de ses débuts.

En conférence de presse à la veille des Globe Soccer Awards, l'international portugais a accepté d'évoquer son avenir. Pour lui, le plus important sera de rester actif. Mais Ronaldo veut surtout passer à autre chose et se laisser guider par ses envies. "Dans ma vie, j'essaie toujours d'apprendre, de m'éduquer et de me former à ce qui m'intéresse", a-t-il expliqué. "Je veux rattraper le temps que j'ai dû abandonner l'école", a-t-il ensuite affirmé.

Son objectif est clair et double: "Il y a une vie après le football. Je me prépare pour une nouvelle vie et je veux autre chose: améliorer mon anglais, participer à un film à Hollywood ... Pour cela, il faut sortir de sa zone de confort, apprendre à chaque fois et vous lancer des défis. Bien sûr, vous devez vous entourer de gens intelligents", a ainsi précisé la star portugaise.

Verra-t-on donc Cristiano Ronaldo à l'affiche d'un film hollywoodien dans les prochaines années ? Lui, visiblement, est loin d'être opposé à cette idée !