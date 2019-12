NBA: Zach Randolph tire sa révérence: "J'ai tout donné à ce sport"

Zach Randolph a officialisé samedi sa retraite sportive. Le basketteur de 38 ans a fait ses adieux officiels dans un texte publié sur les réseaux sociaux. "J'ai tout donné à ce sport et il m'a rendu bien plus", a écrit 'Z-Bo'.

Double All-Star, Zach Randolph aura joué 17 saisons en NBA. Drafté par Portland en 2001, il a porté le maillot des Blazers jusqu'en juin 2007 avant d'être envoyé à New York puis aux Los Angeles Clippers un an plus tard. C'est à Memphis, où il a évolué entre 2009 et 2017, que l'ailier fort américain de 2m06 a vécu la meilleure partie de sa carrière.

Il a porté les Grizzlies jusqu'en finale de la Conférence Ouest en 2013, battu par San Antonio. La franchise du Tennessee a d'ailleurs déjà annoncé que le maillot de Randolph serait retiré. Écarté des parquets depuis mars 2018 et la fin de son aventure à Sacramento, Zach Randolph aura compilé 18.578 points et 10.208 rebonds en l'espace de 1116 matches.

Il compte un trophée individuel, lui qui a été élu MIP, joueur à la meilleure progression, en 2004.