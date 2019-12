La bonne intervention de Toby Alderweireld qui se transforme finalement en autobut (vidéo)

Tottenham a obtenu le point du match nul sur la pelouse de Norwich (2-2). Menés à deux reprises, à la suite des réalisations de Mario Vrancic (18) et de Serge Aurier contre son camp (61), les Spurs, avec Jan Vertonghen et Toby Alderweireld dans une défense à trois, ont trouvé les ressources nécessaires pour revenir au score grâce à Christian Eriksen (55) et Harry Kane sur penalty (83).

À 1-0, Norwich s'est vu refuser un but pour une position de hors-jeu microscopique de Teemu Pukki (33), tout comme Tottenham à 1-1 sur un but annulé de Dele Alli (58). Tottenham (30 pts) est cinquième au classement.