Euromillions Basket League - Olivier Troisfontaines rejoint Ostende

(Belga) Sans club depuis plusieurs mois, l'ailier belge Olivier Troisfontaines vient de s'engager avec les champions de Belgique en titre ostendais.

Libre de tout club depuis plusieurs mois, Olivier Troisfontaines, qui a été élu meilleur joueur du championnat il y a deux ans, vient en effet de s'engager officiellement avec le champion de Belgique en titre. Âgé de 30 ans, l'international belge est passé récemment par Cholet, en France, sans oublier ses passages en Euromillions Basket League à Liège, Louvain et Alost. Un renfort qui confirme les ambitions des Ostendais d'empocher un 9e titre de champion de Belgique consécutif et de franchir le premier tour en Ligue des Champions. Actuellement, Ostende est premier au classement, en compagnie de Mons, Anvers et de Limburg United, avec un bilan de 8 victoires pour 3 défaites. Lors de la prochaine journée de championnat, les Côtiers se déplaceront à Limburg United le vendredi 10 janvier. (Belga)