Voici le plan du Sporting d'Anderlecht pour améliorer ses finances

Anderlecht, qui enregistre actuellement une dette record de près de 95 millions d'euros, n'est pas surpris de sa situation. Mais les Bruxellois ont un plan d'action afin d'éviter que la situation ne s'aggrave.

La situation financière d'Anderlecht a beaucoup fait parler ces derniers jours. Dans son dernier bilan comptable, le club annonçait avoir une dette record de près de 95 millions d'euros. Le montant est important, mais visiblement, le Sporting s'attendait à un tel scénario.

"On les sentait venir et nous ne sommes pas choqués. La masse salariale est la principale raison", a ainsi expliqué Jo Van Biesbroeck, le directeur des opérations du club, à Sporza. La masse salariale, devenue trop importante, va être revue à la baisse. Pour y parvenir, le club n'aura d'autre choix que de dégraisser. "On ne peut pas continuer à travailler avec ce noyau. Certains joueurs devront être vendus. Des garçons qui auraient déjà dû partir l’été passé", affirme Jo Van Biesbroeck.

Mais la situation sportive actuelle pourrait aussi impacter la stratégie à court-terme. Le plus grande menace ? Le fait de louper une qualification pour la Ligue des Champions. "Quand on ne jouait pas la C1 les saisons précédentes, on devait vendre un joueur important. Ce fut le cas avec Praet et Tielemans", explique le directeur des opérations. Comprenez donc qu'un joueur important pourrait quitter le club l'été prochain. "Dans notre noyau, il y a des joueurs qui ont une certaine valeur marchande et qui peuvent être une solution à court terme. Mais ce n’est pas notre but. Nous allons tout faire pour garder les jeunes", précise Jo Van Biesbroeck.

Le mercato hivernal d'Anderlecht devrait en grande partie constituer en un écrémage de l'effectif.