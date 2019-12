Monterrey devient champion du Mexique pour la première fois depuis 2010 (vidéo)

Monterrey a remporté son premier titre national mexicain depuis 2010. Le club du nord-est du pays a battu le Club América aux tirs au but (1-2, 4-2 t.a.b.) dans ce match retour de la finale du Tournoi d'Ouverture, disputé dimanche dans le stade Azteca de Mexico.

Après une victoire 2-1 au match aller, Monterrey a vu son adversaire mener 2-0 grâce à des buts de Vinas (6e) et Sanchez (41e). Dos au mur, Monterrey a ensuite accroché les prolongations après un goal de l'Argentin Rogelio Funes (76e).

Lors de la séance de tirs au but, Nicolas Castillo et Guido Rodriguez ont loupé leur tentative pour les visités alors que Leonel Vangioni n'a pas tremblé au moment de convertir son envoi. Monterrey, déjà vainqueur de la Ligue des champions CONCACAF en mai, a remporté son cinquième sacre national après ceux acquis en 1986, 2003, 2009 et 2010.