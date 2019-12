Eden Hazard nommé Diable Rouge de l'année pour la troisième fois consécutive

Eden Hazard a été désigné Diable Rouge de l'année 2019, a indiqué lundi l'Union belge de football (RBFA). C'est le public qui élisait le Diable de l'année en votant via le site de la fédération.

Le capitaine, passé de Chelsea au Real Madrid l'été dernier, a compilé 5 goals et 7 assists en 8 matches internationaux en 2019. Le titre de Diable de l'année (Devil of the Year) est décerné depuis 2015. Kevin De Bruyne a été le premier lauréat en 2015 et Dries Mertens le second en 2016.

Depuis lors, le Brainois de 28 ans a remporté les trois derniers suffrages. Treizième du dernier Ballon d'Or, Eden Hazard compte déjà 106 matches pour l'équipe nationale et totalise 32 buts, soit le deuxième meilleur total de l'histoire de la sélection belge derrière Romelu Lukaku (52). Cette année, le N.10 belge a notamment fait la différence lors des deux matches contre la Russie, l'adversaire le plus coriace de l'équipe de Roberto Martinez dans le groupe qualificatif pour l'Euro 2020

. Avec deux buts à Bruxelles en mars et un nouveau doublé, assorti d'une passe décisive pour son frère Thorgan à Saint-Pétersbourg, Eden Hazard a une nouvelle fois confirmé son statut de leader technique. Dans le sillage de son capitaine, les Diables ont survolé leur groupe et réalisé un inédit 30/30.

La Belgique sera une des nations favorites au titre continental l'été prochain.

Tine De Caigny sacrée chez les femmes

Tine De Caigny a remporté le premier trophée de Red Flame de l'année, a tweeté lundi l'équipe nationale belge féminine de football. La milieu de terrain de 22 ans, active au RSC Anderlecht, s'est notamment illustrée en 2019 en réalisant un quintuplé lors de la victoire 6-0 contre la Lituanie en novembre. De Caigny compte 19 buts en 51 apparitions pour les Red Flames.

De Caigny a remporté ce trophée grâce aux votes des internautes sur le site de l'Union belge de football (RBFA). Elle a grandement participé au bon début de campagne qualificative pour l'Euro 2021. Outre ses cinq buts contre la Lituanie, Tine De Caigny a également marqué lors de chaque duel contre la Croatie.

L'équipe d'Ives Serneels pointe à la première place de son groupe grâce à un bon 12/12. La Belgique jouera son prochain match de qualification pour l'Euro le 14 avril face à la Suisse, coleader. A noter que les Red Flames occupent le 17e rang au classement FIFA, le meilleur jamais atteint par l'équipe nationale féminine.



