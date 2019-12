"Je serai toujours le numéro 2 en Allemagne": Sebastian Vettel rend un vibrant hommage à Michael Schumacher

Cela fait maintenant six ans que Michael Schumacher n'est plus apparu en public. L'Allemand, victime d'un grave accident de ski le 29 décembre 2013, continue d'animer les discussions du paddock de la Formule 1. Sebastian Vettel, le meilleur allemand du plateau actuel, a tenu à lui rendre hommage à sa manière.

Michael Schumacher est dans la tête de chaque personne circulant dans un paddock de Formule 1. Le destin de l'Allemand fait parler en permanence, lui qui est encore et toujours soigné au cerveau après un grave accident de ski le 29 décembre 2013. Véritable légende de la discipline, Schumacher est considéré comme l'un des meilleurs pilotes de l'histoire. Il est le seul à détenir 7 titres mondiaux en F1.

Un avis partagé par Sebastian Vettel, qui prépare actuellement la saison 2020 qu'il vivra avec Ferrari. Interrogé par ARD, le quadruple champion du monde n'a pu cacher son admiration pour Michael Schumacher. "Je suis et serai toujours numéro deux ici, en Allemagne, mais cela ne me pose pas de problème", a-t-il humblement reconnu. "Michael a beaucoup apporté à la F1 et à la course automobile en Allemagne. Quiconque vient après Schumacher doit faire la queue et savoir qu’il est derrière. Mais je le dis très naturellement. Je suis fier de mes origines, de mon pays et je n’ai aucun problème à dire que je suis heureux de piloter pour l’Allemagne", a-t-il poursuivi.

Seul Lewis Hamilton peut aujourd'hui espérer recoller à Michael Schumacher à court terme. Avec ses six couronnes mondiales, le Britannique espère égaler la légende allemande la saison prochaine, au volant d'une Mercedes. Nul doute que cela lui ferait quelque chose.