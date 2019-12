Romelu Lukaku revient sur son passage à Manchester United: "Je ne verrai jamais cela comme une mauvaise expérience"

Romelu Lukaku n'est pas fâché. Parti de Manchester United sans avoir su étaler ses qualités, le Diable Rouge a expliqué n'avoir aucun regret quant à son aventure chez les Red Devils.

Le transfert de Romelu Lukaku à l'Inter Milan est en train de se transformer en très bonne opération. L'attaquant des Diables Rouges marche sur l'eau depuis le début de la saison, inscrivant 14 buts en 22 matchs sous ses nouvelles couleurs. De quoi faire oublier l'aventure vécue à Manchester United, où Lukaku n'a jamais semblé en mesure de s'exprimer pleinement.

Interrogé en marge des Globe Soccer Awards organisés à Dubaï, le Diables Rouges a fait le point sur ce passage à Manchester. Selon lui, le club anglais lui a apporté beaucoup de bonnes choses, dont il profite aujourd'hui. "Je tire profit aujourd'hui de ce que j'ai appris à Manchester, tant au niveau sportif que non-sportif", a ainsi expliqué Lukaku. "Je suis désormais beaucoup plus calme. Dans ma tête, il y a beaucoup plus de sérénité et de sang-froid. Je suis une personne qui, lorsque les choses ne vont pas bien, le montre avec beaucoup de colère. Je suis plus fort après l’expérience de Manchester United", a conclu l'attaquant.

Peu apprécié, notamment par les fans, Lukaku a dû faire face à un climat compliqué à United. Mais le Belge est parti sans la moindre rancoeur. "Cela m’a vraiment aidé à être prêt mentalement, à grandir en tant que joueur et en tant que personne. Je ne verrai jamais cela comme une mauvaise expérience car cela m’a aidé à être là où je suis aujourd’hui", a-t-il affirmé.

Ce transfert à l'Inter Milan est une énorme réussite. De quoi accumuler de la confiance à six mois de l'Euro 2020, où la Belgique compte sur son aide.