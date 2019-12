Un invité surprise à Manchester City: Kevin De Bruyne a emmené son fils à l'entraînement du jour (photos)

Kevin De Bruyne, auteur d'une nouvelle saison remarquable avec Manchester City, a emmené son fils Mason à l'entraînement des Citizens ce lundi. Le Diable Rouge, encore doublement décisif hier contre Sheffield, a passé quelques minutes avec son enfant sur le terrain d'entraînement du club.

Les images, partagées par Manchester City, laissent entrevoir une belle complicité entre le milieu offensif et son fils. Pas certain, ceci dit, que la séance fut totalement productive. Kevin De Bruyne totalise 7 buts et 14 passes décisives en 24 matchs cette saison.