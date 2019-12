Cet ancien joueur d'Anderlecht et du Standard va poursuivre sa carrière à Visé

Jonathan Legear revient en Belgique pour poursuivre sa carrière à Visé, en D1 amateurs. Le club mosan l'a indiqué lundi en publiant sur son compte Facebook une information du journal La Meuse, selon laquelle le joueur de 32 ans a signé un contrat d'un an et demi.

Legear était sans club depuis qu'il a casssé son contrat à la mi-décembre avec le club de D2 turque d'Adana Demirspor. Il était arrivé en Turquie en janvier dernier, en provenance de Saint-Trond, et avait alors signé un bail de 18 mois.

Legear avait entamé sa carrière en 2004 à Anderlecht, après avoir tourné le dos au Standard, son club formateur. Il a également joué à Terek Grozny, à Blackpool et au Standard et à Malines, portant deux fois le maillot des Diables Rouges en 2010. A Visé, Legear va retrouver José Riga, l'entraîneur qu'il a connu à Blackpool et au Standard.