Moment de sport de l'année: C'était le Tour d'Alaphilippe

Jour de fête sur le Tour. Que demander de mieux qu'un Français maillot jaune, le 14 juillet, entre Saint-Etienne et Brioude ? Julian Alaphilippe l'ignore encore, il portera cette tenue pendant quatorze jours jusqu'à l'étape tronquée de l'Iseran, sur la route impraticable menant à Tignes, à 48 heurs de l'arrivée. "C'était juste grandiose", reconnaît-il dans sa préface au "Livre d'or" (Solar Editions) à propos de ses quatorze journées aux commandes. "Avec le maillot jaune, ton pays vibre et rêve avec toi. J'ai tout donné pour le défendre et l'honorer, jour après jour, et chaque jour c'était Noël !". "J'ai entendu d'innombrables +merci Julian+", poursuit le vainqueur de Milan-Sanremo, le premier "monument" de sa carrière. "Le maillot jaune, c'est surtout beaucoup de soutien, beaucoup d'amour. Du fond du coeur, merci ! J'aime voir les gens heureux, quand ils le sont, je le suis aussi".