Des buts refusés pour quelques centimètres: les garants des lois du football prônent un changement dans le VAR

L'assistance à l'arbitrage vidéo (VAR) ne devrait être utilisée pour renverser une décision de l'arbitre central qu'en cas d'"erreur claire et évidente", a estimé le secrétaire général de l'International Board (Ifab), lundi, après des polémiques concernant l'utilisation de la VAR en Angleterre.

Ce week-end, Norwich, Brighton, Sheffield United, Wolverhampton, Brighton et Crystal Palace se sont vu refuser des buts pour hors-jeu après l'intervention de la VAR, parfois sur une marge si minime que la fiabilité de la technologie a été remise en question.

Certains entraîneurs regrettent que la VAR ait prévalu sur une décision arbitrale prise à l'oeil nu et à vitesse réelle. Et Lukas Brud, secrétaire général de l'Ifab, l'organe garant des lois du football, a semblé aller dans leur sens en affirmant que la "clarté et l'évidence (des actions) prévalent encore". "C'est un principe important. On ne doit pas passer beaucoup de temps à trouver quelque chose de marginal", a-t-il dit lundi dans la presse anglaise.

Lors du match Liverpool-Wolverhampton dimanche (1-0), le but de l'égalisation des Wolves a été annulé pour un hors-jeu de l'un de leurs joueurs pour quelques centimètres seulement après une longue interruption du jeu. "Si l'on passe plusieurs minutes à essayer de voir s'il y a ou non hors-jeu, cela veut dire que ce n'est pas clair et évident, et la décision originale devrait prévaloir", a ajouté Lukas Brud.

Début décembre, le président de l'UEFA Aleksander Ceferin avait appelé l'International Board à "clarifier" l'usage de la VAR, en citant notamment l'exemple du hors-jeu et des mains.