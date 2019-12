Il mime un égorgement face aux supporters adverses: le geste polémique d'un joueur des Rangers (vidéo)

Les Rangers ont affirmé lundi que leur attaquant colombien Alfredo Morelos avait été victime d'insultes racistes des supporters du Celtic, dimanche, lors de son exclusion à la fin du derby de Glasgow remporté par les Rangers (2-1) pour la première fois depuis neuf ans sur le terrain de leurs rivaux historiques.

"Nous croyons qu'Alfredo a été victime d'insultes racistes et nous espérons que tout sera fait pour identifier et punir son auteur", a expliqué un porte-parole des Rangers. Le Celtic a répondu, via un communiqué, "être au courant des gestes faits par le joueur à destination des supporters du Celtic", ajoutant "n'avoir reçu aucun rapport sur des insultes racistes". "Mais nous mènerions une enquête complète si cela était porté à notre attention", ont souligné les multiples champions d'Ecosse en titre.

Morelos, 23 ans, a été exclu, pour la 7e fois au cours des deux dernières saisons, après avoir reçu un second carton jaune. Sur des images de télévision, on voit l'attaquant toiser les supporters du Celtic Park en faisant glisser sa main sur sa gorge lors de sa sortie du terrain.

Les Rangers ont minimisé la portée de ce geste. "C'est un geste utilisé communément en Amérique du Sud pour indiquer tout simplement que quelque chose - en l'occurrence, le match - est fini", déclare le club dans un communiqué.