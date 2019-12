L'énorme distinction honorifique offerte à Steve Hansen, l'entraîneur iconique des All-Blacks

Steve Hansen, l'ex-entraîneur du XV de Nouvelle-Zélande battu en demi-finale de la dernière Coupe du monde, a été anobli dans la liste des distinctions du Nouvel An pour sa contribution exceptionnelle au rugby national.

Hansen, devenu Sir Stephen, n'a pas réussi à conduire les doubles champions du monde en titre à une troisième couronne consécutive, après leur défaite devant l'Angleterre en demi-finales. Il a exprimé une "immense fierté et modestie", tout en rendant un hommage appuyé à son épouse et à ses anciens joueurs et membres de l'encadrement. "Je serai éternellement reconnaissant envers les talents que nous avons eu la chance d'entraîner et l'encadrement impressionnant que nous avons eu. Vous ne pouvez pas accomplir tout cela par vous-même. C'est pourquoi cet honneur est pour beaucoup également le leur", a notamment affirmé Sir Stephen.

Steve Hansen, 60 ans, avait été pendant huit ans l'adjoint de l'entraîneur des Blacks Graham Henry, également anobli après la victoire à la Coupe du monde 2011, avant de présider aux destinées des Néo-Zélandais durant les huit dernières années. Sous sa direction, les All Blacks ont remporté la Coupe du monde 2015, terminé 3e du Mondial-2019, enlevé à six reprises le Rugby Championship et conservé la Bledisloe Cup, confrontation annuelle face à l'Australie, durant tout son mandat.

Les Blacks ont également été désignés équipe de l'année à cinq reprises. En tout, ils ont gagné 93 des 107 test-matches disputés, contre seulement dix défaites et quatre nuls.