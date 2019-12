L'Action de Noël de la Pro League a rapporté un montant record

L'Action de Noël annuelle de la Pro League, dont le coup d'envoi a été donné le 20 décembre, a rapporté la somme record de 140.000 euros, soit 33.600 euros de plus que l'an dernier (106.400 euros). L'association des clubs de football professionnels belges l'a annoncé mardi dans un communiqué de presse.

Le maillot de l'Anversois Faris Haroun, porté contre Anderlecht le 27 décembre (0-0), a rapporté la somme de 4.350 euros. Il a devancé les Brugeois Hans Vanaken (4.150) et Simon Mignolet (3.600) ainsi que l'Anderlechtois Vincent Kompany (3.100) et son équipier Dider Lamkel Zé (2.000).

Le précédent record pour un maillot datait de 2017 pour la vareuse portée par Ruud Vormer (2.000 euros). Des objets et des "expériences uniques" étaient aussi mises en vente, comme le nouveau maillot de l'équipe nationale signé par les Diables Rouges. Offert par l'Union belge, il est parti à 2.500 euros.

Pierre François s'est montré ravi du résultat. "C'est un merveilleux cadeau de fin d'année. Nous tenons à remercier nos clubs et partenaires pour leurs efforts et leur engagement ainsi que les supporters pour leur générosité et leur soutien", a déclaré le directeur général de la Pro League.

Tous les bénéfices de cette onzième Action de Noël, qui s'est achevée lundi soir, seront intégralement reversés à Younited, le partenaire social de la Pro League. L'organisation - autrefois connue sous le nom de Belgian Homeless Cup - utilise le football pour intégrer de nouveau les personnes vulnérables dans la communauté locale.

Younited Belgium organise une compétition socio-sportive pour les personnes sans domicile fixe. Chacune des 28 équipes est le fruit d'une collaboration entre un club de football et des organisations sociales telles que le travail de rue, les maisons de rencontres, les centres sportifs communautaires, les centres de crise et d'accueil. "Grâce à cette Action de Noël, Younited Belgium peut poursuivre le développement de son fonctionnement", a dit Julie Schauwaers, Community & Social Return Manager de la Pro League.