Philippe Clément futur sélectionneur des Diables Rouges ? La réponse du tacticien brugeois

Roberto Martinez n'a pas encore quitté les Diables Rouges que le nom de son potentiel remplaçant circule déjà dans les couloirs. Dans la liste des candidats figure un certain Philippe Clément, impressionnant à Bruges. Mais ce dernier ne semble pas intéressé.

L'avenir de Roberto Martinez devrait être fixé dans les six mois, soit avant le coup d'envoi de l'Euro 2020. Le contrat de l'Espagnol à la tête des Diables Rouges arrive à son terme et la fédération semble désireuse de poursuivre avec lui. Mais cela aura un coût, alors que Martinez est de plus en plus convoité.

Si l'aventure venait à se terminer, l'Union belge se chercherait un nouveau sélectionneur. La liste des cibles potentielles se dessine doucement et un nom commençait à sérieusement ressortir: Philippe Clément. Brillant avec le Club de Bruges, le tacticien semble tenir la corde.

Mais dans un entretien accordé à Sporza, Philippe Clément a déjà donné sa réponse... "Je refuserais probablement", a-t-il expliqué. "Je le sais, je suis pleinement concentré sur l’entraînement du club. Je veux être sur le terrain tous les jours", a-t-il ensuite précisé.

Le média flamand relaye aussi la réaction de Mehdi Bayat, qui n'envisageait visiblement pas un tel scénario. "Il n’y a pas encore de décision concernant Martínez et nous lui en parlerons d’abord. Pour Clément, il est sous contrat avec Bruges. Ce n’est donc qu’hypothétique", aurait déclaré l'un des hommes forts de l'Union belge.

Quel sera l'entraîneur en charge de la sélection sur la route de la Ligue des Nations et de la Coupe du Monde 2022 ? Réponse dans les prochains mois.