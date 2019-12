Jeux Olympiques, Euro, le retour de Kim Clijsters... Les événements sportifs à ne pas manquer en 2020

L'année 2020 sera riche en sport. De nombreux événements vont rythmer l'année, qui sera marquée par plusieurs événements majeurs. Voici tout ce que vous devez savoir sur cette grande année sportive !

L'année 2020 sera très chargée au niveau sportif. Divers grands événements seront organisés et immanquables pour les fans de sport. Des événements récurrents, d'autres plus exceptionnels, des courses au record aux exploits espérés: petit tour du calendrier de l'année !

Les Jeux Olympiques de Tokyo (24 juillet au 9 août)

Sans surprise, l'année 2020 sera marquée par les Jeux Olympiques, organisés à Tokyo. Une compétition hors-normes, sans doute la plus prestigieuse de toutes. Deux semaines de sport de haut niveau, avec une multitude de disciplines, dont certaines que nous n'avons pas l'habitude de suivre habituellement et qui débuteront aux JO: escalade sportive, karaté, skateboard, surf, 3x3 (basket-ball) et BMX freestyle.

Une compétition lors de laquelle peuvent briller certains Belges. Nous attendrons énormément de Nafissatou Thiam, qui défendra son titre olympique en heptathlon. Les Belgian Tornados, qui espèrent disputer une 25ème finale internationale en 4x400m. Sans oublier les Red Lions, champions du monde de hockey en titre, ou encore Nina Derwael, l'une des reines du monde de la gymnastique et des barres parallèle, ou nos coureurs cyclistes, comme Greg Van Avermaet, champion olympique en titre. D'autres athlètes pourront aussi revendiquer quelque chose pour tenter de faire mieux qu'en 2016 avec nos 6 médailles, dont 2 en or.

Espérons aussi de bonnes performances lors des Jeux Paralympiques, qui auront lieu dans la foulée, du 25 août au 6 septembre. Là-encore, il faudra espérer pouvoir entendre la Brabançonne le plus souvent possible !

L'Euro 2020 (12 juin au 12 juillet)

Le tournoi continental le plus attendu aura lieu dans toute l'Europe. Les Diables Rouges tenteront d'y faire aussi bien, voire mieux que lors de la dernière Coupe du Monde en Russie. Forts de leur expérience acquise au pays de Vladimir Poutine, les hommes de Roberto Martinez débuteront l'Euro 2020 dans la peau d'un favori.

Ils devront cependant composer avec un plateau des plus relevés. La France, championne du monde en titre, veut absolument faire le doublé Coupe du Monde-Euro. Le Portugal espère conserver sa couronne acquise à Paris, les Pays-Bas reviennent avec de grandes ambitions. L'Italie et l'Allemagne sont à l'affût, tout comme la jeune génération de surdoués espagnols. L'Angleterre attend de son armada offensive qu'elle terrasse le continent.

Les Diables Rouges auront donc du boulot s'ils veulent ramener le trophée à Bruxelles. Cela commencera dès le 13 juin face à la Russie à Saint-Pétersbourg, avant d'affronter le Danemark le 18 juin à Copenhage et de terminer face à la Finlande le 22 juin à Saint-Pétersbourg.

La Ligue des Nations (3 septembre au 17 novembre)

La deuxième édition de la compétition créée par l'UEFA débutera le 3 septembre. 55 équipes seront à nouveau en lice pour tenter de décrocher les trois tickets pour la Coupe du Monde 2022.

La Belgique disputera la Ligue A. Le tirage au sort des groupes est prévu le 3 mars à Amsterdam. Les Diables Rouges, éliminés par la Suisse lors de la première édition, tenteront de jouer le titre. Le Portugal, champion en titre, sera la première nation de l'histoire à défendre son titre en Ligue des Nations.

Roland-Garros (24 mai au 8 juin)

Le tournoi français est toujours très attendu. Plus encore en 2020 après l'avènement, cette saison, d'une nouvelle génération de grands talents. Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas en sont les fers de lance et tenteront de bousculer les Nadal, Djokovic et Federer, qui continuent de truster la lumière lors des tournois du grand-chelem.

L'ocre parisien sourira aussi, espérons-le, à David Goffin et Elise Mertens. Le Liégeois espère conserver une place dans le top 10 cette saison, alors qu'Elise Mertens tentera de poursuivre sa progression linéaire au terme d'une saison 2019 convaincante. Chez les femmes, notons aussi le retour de Kim Clijsters, dont la grande rentrée au Mexique au mois de mars est toujours très attendue. L'ancienne numéro un mondiale pourrait disputer à Roland-Garros son premier grand chelem depuis la fin de sa carrière. Des émotions garanties.

Le Dakar 2020 (5 au 17 janvier)

Le Dakar prend cette année la direction de l'Arabie Saoudite. 7.800 kilomètres de course pour le plus prestigieux rallye-raid au monde. Une course où l'on suivra particulièrement Fernando Alonso. L'Espagnol, double champion du monde de Formule 1, sera au départ au volant d'une Toyota officielle et disputera l'épreuve pour la première fois.

La Formule 1 (15 mars au 29 novembre)

La prochaine saison de Formule 1 s'annonce intéressante. Les enjeux seront multiples, même si, à ce stade, il est difficile de citer les favoris. Les essais hivernaux, prévus du 19 au 21 février puis du 26 au 28 février, permettront de se faire une première idée de la hiérarchie, avant le GP d'Australie, qui ouvrira le bal le 15 mars.

Lewis Hamilton tentera d'égaler Michael Schumacher en glanant une septième couronne mondiale. Mais la lutte s'annonce intense et pourrait venir de la jeune génération. Charles Leclerc et Max Verstappen veulent enfin pouvoir entrer en ligne de compte pour le titre final. N'enterrons pas non plus Sebastian Vettel, désireux de laisser une marque indélébile chez Ferrari, et Valtterri Bottas, toujours envieux de se montrer digne de son homologue chez Mercedes.

Le retour d'Esteban Ocon, chez Renault, sera aussi à observer, tout comme la saison de son équipier Daniel Ricciardo. Williams sera-t-il de retour à un niveau correct ? Les McLaren pourront-elles jouer les podiums après leur excellente saison 2019 ? Comment vont réagir les pilotes en découvrant le circuit du Vietnam ou le tracé de Zandvoort ? Autant d'enjeux avant un changement radical de cap, prévu en 2021.

Le Tour de France (27 juin au 19 juillet)

Programmé plus tôt en raison des Jeux Olympiques, le Tour de France 2020 s'élancera de Nice le 27 juin. Egan Bernal y fera ses premiers pas en tant que vainqueur du Tour, lui qui a triomphé lors d'une édition 2019 très animée.

Les chances belges seront réelles, avec Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert ou encore les jeunes Dylan Teuns et Jasper Stuyvens ou Tim Wellens. Sans oublier la sensation Remco Evenepoel, qui sera sans doute très attendu lors de cette Grande Boucle 2020. Reste à attendre les sélections avant d'analyser en détail les forces en présence.

Le Tournoi des Six Nations (1er février au 14 mars)

L'Angleterre, la France, l'Ecosse, l'Italie, l'Irlande et le Pays de Galles se disputeront le prestigieux trophée, mis en jeu depuis 1882. Les Gallois, champions l'année dernière, espèrent conserver leur couronne. La France, décevante en Coupe du Monde, veut redorer son blason.

Un tournoi prestigieux, disputé en un mois et demi, qui vaudra son pesant d'or !