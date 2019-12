Année 2019: Emiliano Sala, Niki Lauda, Raymond Poulidor... Les figures du sport disparues

Du footballeur argentin Emiliano Sala à Raymond Poulidor en passant par Niki Lauda, de nombreux sportifs, dirigeants ou autres personnalités sportives sont morts en 2018. Retour sur les principales disparitions de l'année écoulée dans le monde du sport.

JANVIER

- Emiliano Sala, 28 ans

Le footballeur argentin est décédé le 21 janvier dans le crash de l'avion qui l'emmenait vers son nouveau club. Le joueur de Nantes avait été transféré à Cardiff pour un montant de 17 millions d'euros. D'abord portés disparus, les corps de Sala et du pilote de l'avion avaient été retrouvés début février par 67 mètres de fond, à une vingtaine de kilomètres au nord de l'île anglo-normande de Guernesey. Les deux clubs de Nantes et Cardiff se déchirent depuis sur le paiement du transfert.

- Hidekichi Miyazaki, 108 ans

Le Japonais, surnommé "Golden Bolt" après son record du monde du 100 m des plus de 105 ans, est mort le 23 janvier. En 2015, celui qui s'était lancé dans la course à pied à 90 ans passés, avait couru le 100 m en 42 sec 22/100 dans sa ville de Kyoto, établissant le premier record du monde des plus de 105 ans.

FEVRIER

- Gordon Banks, 81 ans

Le gardien de but de l'équipe anglaise de football victorieuse en Coupe du monde 1966 est décédé dans son sommeil le 12 février. Considéré comme l'un des meilleurs portiers de l'histoire du football, il s'était notamment illustré en réalisant l'"arrêt du siècle" face au roi Pelé lors du Mondial 1970.

- Matti Nykanen, 55 ans

Le Finlandais, quadruple champion olympique de saut à skis, est mort le 4 février. Médaillé d'or et d'argent aux Jeux olympiques de Sarajevo (ex-Yougoslavie) en 1984, Nykanen est entré dans l'histoire aux Jeux de Calgary en 1988 en remportant les épreuves du petit et du grand tremplin et la compétition par équipes. Outre ses titres olympiques, il avait également six titres de champion du monde ainsi que 46 victoires en Coupe du monde, remportant à quatre reprises le globe de cristal. Mais après sa retraite sportive, il a perdu pied, faisant régulièrement la Une des chroniques judiciaires en raison de ses frasques.

MARS

Kelly Catlin, 23 ans

La triple championne du monde de poursuite cycliste par équipes s'est donné la mort le 7 mars. Elle souffrait de dépression. Avec l'équipe américaine, elle avait notamment remporté le titre mondial en 2016, 2017 et 2018 ainsi qu'une médaille d'argent aux Jeux olympiques de 2016 à Rio.

AVRIL

Billy McNeill, 79 ans

L'ancien capitaine du Celtic, vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions en 1967, est décédé le 22 avril. Il était atteint de démence depuis plusieurs années. Joueur puis entraîneur, McNeill a remporté au total 31 trophées durant sa carrière au Celtic, dont la C1 1967, la première d'un club britannique.

MAI

- Niki Lauda, 70 ans

Le triple champion du monde de Formule 1 s'est éteint le 20 mai, huit mois après avoir subi une transplantation du poumon. L'Autrichien avait inhalé des vapeurs toxiques après être resté captif de son cockpit en flammes lors d'un spectaculaire accident sur le circuit allemand du Nürburgring en 1976, qui lui avait également occasionné des brûlures au visage et aux mains. Après avoir reçu les derniers sacrements, le pilote automobile avait récupéré de façon quasi-miraculeuse, au point de revenir sur les circuits seulement six semaines après le drame. Déjà champion du monde en 1975, Lauda avait par la suite remporté encore deux titres mondiaux en 1977 et en 1984.

JUIN

- Jose Antonio Reyes, 35 ans

L'ancien international espagnol est décédé le 1er juin lors d'un accident de voiture intervenu entre Séville et Utrera. Reyes était notamment le seul joueur à avoir remporté cinq fois la Coupe de l'UEFA/Ligue Europa, un record, soulevant pour la dernière fois le trophée avec son club formateur de Séville en 2016. Il a également fait partie des Invincibles d'Arsenal, équipe invaincue en championnat lors de la saison 2003/04, et du Real Madrid avec lequel il a remporté la Liga en 2007.

JUILLET

- James Small, 50 ans

L'ancien ailier des Springboks, champion du monde de rugby en 1995 face aux All Blacks sous les yeux de Nelson Mandela, est mort à la suite d'une crise cardiaque le 10 juillet. Il avait fait ses débuts en 1992 sous le maillot vert et or, qu'il a ensuite porté à 47 reprises, marquant 20 essais jusqu'en 1997.

- Pernell Whitaker, 55 ans

Le boxeur américain, champion olympique en 1984 et du monde dans quatre catégories différentes (légers, super-légers, welters et super-welters), est décédé le 14 juillet après avoir été renversé accidentellement par une voiture. Considéré comme l'un des boxeurs les plus talentueux de sa génération, il avait disputé lors de sa carrière 46 combats professionnels pour un bilan de 40 victoires, dont 17 avant la limite, quatre défaites, un match nul et un no contest.

AOUT

- Jean-Claude Bouttier, 74 ans

L'ancien boxeur français, mort le 3 août, était devenu célèbre grâce notamment à ses combats infructueux mais épiques pour le titre mondial face à Carlos Monzon, le 17 juin 1972 et le 29 septembre 1973. Dans sa carrière de boxeur professionnel, Bouttier a disputé 72 combats pour 64 victoires (dont 43 KO), 1 match nul et 7 défaites. Il était notamment devenu en janvier 1971 champion de France des poids moyens avant de conquérir cinq mois plus tard le titre européen. Après avoir mis fin à sa carrière professionnelle, il devient à partir de 1980, consultant sur Canal+, un poste qu'il occupa pendant plus de 30 ans.

- Felice Gimondi, 76 ans

L'ancien champion du monde cycliste italien a succombé à une crise cardiaque le 16 août, alors qu'il se baignait en Sicile. Le Bergamasque, l'un des sept coureurs de l'histoire du cyclisme à avoir gagné les trois grands tours (Giro, Tour de France, Vuelta), a incarné durant près de cinq décennies le cyclisme italien. Champion de classe, il était devenu un responsable écouté et influent.

- Jessi Combs, 39 ans

La pilote automobile, considérée comme "la femme la plus rapide du monde", s'est tuée lors d'un accident de voiture le 27 août, alors qu'elle tentait de battre son propre record de vitesse. Elle avait établi ce record en 2013 en roulant à 398 miles/h (641 km/h).

- Anthoine Hubert, 22 ans

Le pilote automobile français est décédé le 31 août des suites d'un carambolage à grande vitesse intervenu au deuxième tour de la première des deux courses de F2 programmées à Spa-Francorchamps, en Belgique. Né à Lyon, Hubert a notamment été champion de France en F4 en 2013 et ensuite de GP3 Series en 2018. Il était également pilote de développement pour Renault au sein de la "Renault Sport Academy".

SEPTEMBRE

Chester Williams, 49 ans

L'ancien ailier gauche de l'équipe sud-africaine de rugby a succombé à une attaque cardiaque le 6 septembre. Williams était le seul joueur noir des Springboks lors de la victoire de 1995 en Coupe du monde. Symbole de la nouvelle nation post-apartheid voulue par Nelson Mandela, c'est le quatrième membre de cette équipe à décéder avant l'âge de 50 ans, après James Small (juillet 2019), Joost Van Der Westhuizen (février 2017) et Ruben Kruger (2009).

OCTOBRE

- Andres Gimeno, 82 ans

L'ancien joueur de tennis espagnol est décédé le 9 octobre. Il était le vainqueur le plus âgé de Roland-Garros durant l'ère professionnelle. Il avait remporté le tournoi du Grand Chelem français en 1972, alors qu'il était âgé de 34 ans et 10 mois. Il avait également atteint la finale de l'Open d'Australie en 1969 et les demi-finales de Wimbledon en 1970.

- Marieke Vervoort, 40 ans

L'athlète paralympique belge, qui avait notamment été sacrée sur 100 m aux Jeux de Londres en 2012, a mis fin à ses jours par euthanasie le 22 octobre. Atteinte d'une maladie rare qui lui paralysait progressivement les jambes, Vervoort avait fait part de ses intentions quant à sa fin de vie à l'issue des Jeux olympiques de Rio en 2016, expliquant son combat face à une douleur constante qui la laissait à peine dormir. Lors de sa carrière sportive, la Flamande avait, en plus du titre olympique à Londres, notamment été triple championne du monde en fauteuil (100 m, 200 m, 400 m) en 2015.

NOVEMBRE

- Raymond Poulidor, 83 ans

Le cycliste français, décédé le 13 novembre, avait su se faire une place dans le coeur du public bien au-delà des simples amateurs de la Petite Reine. Souvent perçu comme l'éternel second malgré un beau palmarès, "Poupou" restera dans les mémoires comme l'une des légendes du cyclisme français, bien qu'il n'ait jamais remporté le Tour de France. Entre 1964 et 1976, il a terminé trois fois deuxième de la Grande Boucle et 5 fois troisième, dans une période dominée par Eddy Merckx et Jacques Anquetil. Quarante ans après avoir pris sa retraite sportive au terme d'une carrière au cours de laquelle il aura remporté 189 titres, le natif de la Creuse apparaissait toujours présent au village-départ des étapes du Tour et continuait à signer des autographes à des admirateurs de tous âges.

- Daniel Leclercq, 70 ans

L'entraîneur de football français, qui avait notamment mené le RC Lens au titre de champion de France en 1998, est décédé le 22 novembre. Surnommé le "Druide", autant pour ses qualités de technicien que pour son physique reconnaissable à sa chevelure blanche éparse, il s'est éteint des suites d'une embolie pulmonaire. Après une carrière en tant que défenseur central, notamment à Marseille (1970-1971 puis 1972-1974) puis Lens (1974-1983), il devient entraîneur à la fin des années 80. Natif du Nord, Leclercq a fait toute sa carrière d'entraîneur dans cette région et dans la Belgique voisine, avec notamment un mandat comme entraîneur de Lens (1997-1999) puis comme directeur sportif du club artésien (2008-2011) et deux passages à Valenciennes (1986-1987 puis 2003-2005).

DECEMBRE

- Peter Snell, 80 ans

L'athlète de demi-fond néo-zélandais est mort le 12 décembre. Le triple champion olympique souffrait de problèmes cardiaques depuis quelques années. Il avait remporté l'or dans les trois seules épreuves olympiques qu'il a disputées: le 800 mètres à Rome en 1960 et le 800 mètres et le 1.500 mètres à Tokyo quatre ans plus tard. Il avait été le premier athlète masculin à accomplir le doublé 800 m/1.500 m aux Jeux olympiques depuis 1920, un exploit qu'aucun athlète masculin n'a réussi depuis.

- Ibrahim Diarra, 36 ans

L'ancien international Ibrahim Diarra est décédé le 18 décembre à 36 ans des suites d'un accident cardiaque. Le 3e ligne avait été sacré champion de France en 2013 avec Castres où il a évolué de 2009 à 2016. Il avait porté une fois le maillot des Bleus en 2008, contre l'Italie, lors d'une rencontre du Tournoi des six nations. Révélé à Montauban (2005-2009), il avait terminé sa carrière par deux saisons presque blanches à Pau (2016-2017), puis Lavaur (2017-2018).