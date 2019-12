L'étonnante demande de Luis Suarez au FC Barcelone: l'Uruguayen voudrait... un successeur

Luis Suarez, l'attaquant du FC Barcelone, se sent visiblement un peu seul à la pointe de l'attaque catalane. L'Uruguayen l'a fait savoir et prépare déjà sa succession à ce poste, lui qui est aujourd'hui âgé de 32 ans.

Luis Suarez, 32 ans, continue de vivre des jours heureux à la pointe de l'attaque du FC Barcelone. L'Uruguayen y a déjà inscrit 191 buts depuis 2014. Un succès phénoménal, sachant qu'il n'a disputé "que" 269 matchs jusqu'ici. S'il savoure ce bilan, l'attaquant pense aussi à son club.

C'est dans cette optique qu'il a révélé un souhait en apparence étonnant dans les colonnes de Sport. "Je l’ai déjà dit il y a un certain temps, un jour viendra où mon âge ne me permettra plus d’être à la hauteur de ce dont le FC Barcelone a besoin pour être compétitif", a d'abord affirmé l'Uruguayen. "Tant que je peux et tant que j’ai la force, je serai là. Mais ce serait une bonne chose qu’on me ramène un concurrent", a-t-il poursuivi.

Une demande fondée par une vision à plus long terme. "Ce serait mieux parce que je serais obligé de donner encore plus, ce serait mieux pour le club parce qu’il y aurait plus de choix et de concurrence et ce serait mieux pour l’avenir parce que le club pourrait préparer un footballeur avec l’aide de ceux qui sont encore là", a argumenté l'attaquant de 32 ans.

Une belle preuve de vision de la part du joueur, qui a encore un contrat jusqu'en 2021 avec le Barça. Visiblement convaincu de sa forme actuellement, Luis Suarez a même ouvert la porte à une prolongation. "Je me sens très heureux au club. Je me suis toujours donné au maximum. Les statistiques et les chiffres parlent pour moi, je crois que je suis à la hauteur du club, et une fois venue l’heure de discuter prolongation, nous arriverons à un accord", a-t-il terminé.