Du très grand Thomas Meunier: le Diable Rouge vous souhaite une bonne année avec humour (photos)

Thomas Meunier n'est pas le dernier à rigoler. Le Diable Rouge est connu pour son sens de l'humour, n'hésitant pas à faire preuve d'autodérision sur les réseaux sociaux. Il l'a encore prouvé hier soir, en souhaitant une bonne année à ses followers sur Twitter.

Le Diable Rouge a publié deux clichés de lui dans un pyjama rayé du plus bel effet, une pipe en bouche avec des verres d'alcool sur la table. Le tout caché par des lunettes de soleil. Des photos légendées avec la patte du défenseur. "On termine une année comme on en commence une autre... avec classe, efficacité et maturité! Mais surtout BEAUCOUP de second degré ! Happy new year 2020!".

Thomas Meunier comme on l'aime: drôle, incisif et sans prise de tête.