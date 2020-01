Therese Johaug battue pour la première fois sur le circuit du Tour de ski

(Belga) La Norvégienne Therese Johaug a subi sa première défaite de la saison en cross-country mercredi en s'inclinant devant sa compatriote Ingvild Flugstad Oestberg mercredi à Toblach en Italie pour la 4e étape du Tour de ski.

Oestberg s'est imposée dans le 10km classique en 26 minutes 51 secondes et 5/10e, soit 4/10e devant Johaug. Oestberg, 29 ans, n'avait plus gagné en Coupe du monde depuis sa victoire au général du Tour de ski 2019. Heidi Weng complète un podium 100% norvégien en terminant troisième devançant à la photo-finish la Russe Natalia Nepryaeva. Therese Johaug domine ses distances en cross-country ces dernières années remporté les six épreuves de la saison jusqu'à mercredi. Elle conserve cependant la tête du classement général du Tour de ski avant les trois derniers rendez-vous vendredi, samedi et dimanche à Val di Fiemme en Italie toujours avec 22 secondes d'avance sur Oestberg et Negryaeva. (Belga)