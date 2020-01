Mercato: le plan de ce géant d'Europe pour attirer Thomas Meunier dès cet hiver

Thomas Meunier n'a toujours pas prolongé son bail avec le Paris Saint-Germain. La situation du joueur n'est pas optimale dans la capitale française, où il n'obtient pas le temps de jeu qu'il souhaite. De quoi attirer le regard de certains clubs.

Thomas Meunier va sans doute jouer une partie de son avenir dans les prochaines semaines. Le Diable Rouge n'a toujours pas prolongé son contrat avec le club parisien, dont l'échéance arrive à terme en juin prochain. Une situation complexe, qui intrigue certains ténors du continent.

Ainsi, selon le Corriere dello Sport, le Paris Saint-Germain et la Juventus sont en discussion pour procéder à un échange entre Thomas Meunier et Mattia De Sciglio. Les Italiens aimeraient boucler l'arrivée du Diable Rouge et pourraient déduire son prix du montant déboursé par Paris pour recruter son remplaçant.

D'après le journal italien, les discussions sont en cours. Il n'est cependant pas impossible, en cas d'échec des négocations, que la Juventus attende la fin du contrat de Thomas Meunier pour l'attirer gratuitement. L'intérêt pour le Belge, quoi qu'il arrive, sera toujours réel.

Indice de crédibilité: 3/5, possible. Thomas Meunier n'a jamais caché son ambition de rester à Paris, mais il ne peut pas forcer la main de sa direction, visiblement moins convaincue de son apport. Mattia De Sciglio a encore moins de temps de jeu que le Diable Rouge et pourrait retrouver des couleurs au PSG. Si le PSG acte la non-prolongation de Meunier, alors ce transfert hivernal semble possible. Si pas, cela devra sans aucun doute attendre l'été prochain... ou nécessiter un transfert payant, sans doute moins attrayant pour la Juventus.