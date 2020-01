Ce joueur de Brighton inscrit une bicyclette somptueuse face à Chelsea (vidéo)

Brighton a créé la surprise, à domicile, en obtenant un point face à Chelsea. Les Blues avaient ouvert la marque par Azpilicueta après 10 minutes, mais ils n'ont pu conserver ce résultat, surpris par une solide équipe de Brighton.

L'égalisation est survenue à 6 minutes du terme des pieds d'Alireza Jahanbakhsh, auteur de son deuxième but en Premier League cette saison. L'ailier a repris d'instinct un ballon mal dégagé, réussissant un retourné absolument parfait venu tromper Kepa. Un but splendide, sans aucun doute l'un des plus beaux de cette journée de championnat.

Si Leandro Trossard a joué l'entièreté de la partie dans les rangs de Brighton, Michy Batshuayi n'est pas monté au jeu du côté de Chelsea qui reste calé à la 4e place en Premier League avec 36 points, à cinq unités de Manchester City qui reçoit Everton en début de soirée et cinq points devant Manchester United. Brighton est 13e avec 24 unités profitant de la défaite de Burnley, 1-2 face à Aston Villa, pour lui passer devant au classement.