Les Belges à l'étranger - Leicester et Tielemans s'imposent facilement à Newcastle, Tottenham et les Wolves chutent

(Belga) Leicester City est allé s'imposer aisément à Newcastle (0-3) mercredi lors de la 21e journée de Premier League. Les Foxes, avec Youri Tielemans tout le match mais sans Dennis Praet, malade, sont toujours deuxième au classement avec 45 points.

L'équipe de Brendan Rodgers a profité des faiblesses de la défense des Magpies pour marquer à deux reprises dans le troisième quart d'heure. Ayoze Perez (0-1, 36e) et James Maddison (0-2, 39e) ont marqué après deux relances manquées, mettant leur équipe sur du velours. En seconde période, Hamza Choudhury, monté au jeu quelques minutes auparavant, a scellé le score de la rencontre d'un bel envoi du plat du pied dans la lucarne (0-3, 87e). Newcastle reste dans le ventre du mou du classement (12e, 25 pts). Simultanément, Tottenham a été battu 1-0 à Southamton. Malgré la présence de Toby Alderweireld et Jan Vertonghen dans l'axe central, les Spurs ont encaissé sur un but de Danny Ings, qui s'est joué d'Alderweireld (1-0, 17e). Les Londoniens restent à la 6e place (30 pts) et ont manqué l'occasion de passer devant Manchester United (31 pts), qui joue ce mercredi soir à Arsenal (21h). Grâce à un quatrième match de rang sans défaite, les 'Saints' continuent leur remontée et sont désormais 11e (25 pts). Enfin, Watford a battu les Wolves (2-1) dans un duel entre Christian Kabasele et Leander Dendoncker. L'Espagnol Gerard Deulofeu a été déterminant pour les Hornets avec un goal et un assist. Kabasele a lui connu une partie compliquée, déviant légèrement le tir de Pedro Neto qui a terminé au fond des filets (60e) avant de se faire exclure à la suite d'une faute en tant que dernier homme (71e). Watford, 19e avec 19 points à une longueur du premier sauvé, a signé un important succès contre des Wolves qui font du surplace (7e, 30 pts). (Belga)