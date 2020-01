Trophée AP Assurances - L'équipe Tormans Cyclo Cross Team présentée en marge du GP Sven Nys

(Belga) C'est à partir de ce 1er janvier 2020 que roulent Xandro Meurisse, Quinten Hermans et Corné van Kessel sous les couleurs du Tormans Cyclo Cross Team. La formation, qui présente un maillot similaire à celui de l'équipe Circus-Wanty Gobert, sa grande sœur sur route, a été présentée mercredi en marge du GP Sven Nys, sixième des huit manches du Trophée AP Assurances de cyclocross.

"Avec Quinten Hermans, Corné van Kessel, Xandro Meurisse et le Français Fabian Doubey, nous avons quatre coureurs sous contrat dans l'équipe. Nous avons l'intention d'agrandir l'équipe dans les prochains mois en y ajoutant des dames et quelques jeunes", a expliqué le directeur sportif Hilaire Van der Schueren. Ce dernier n'est d'ailleurs pas un étranger du monde des labourés. "Ensemble avec les frères Palmans, nous avons pratiquement fondé le cyclocross moderne en Belgique. Henri et Charles Palmans ont sponsorisé mon équipe, dont Niels Albert, Mario De Clercq, Tom Vannoppen et Marc Janssens ont entre autres fait partie. Aujourd'hui (mercredi, ndlr), notre coureur sur route Xandro Meurisse a aussi participé au GP Sven Nys. Je suis content des prestations réalisées par Corné van Kessel et Quinten Hermans. Avec leur 4e et 6e place respective, ils ont directement assuré de la visibilité à l'équipe. Cela nous donne confiance pour la suite." (Belga)