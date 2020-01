Les Belges à l'étranger - Sans briller, Manchester City bat Everton grâce à un doublé de Gabriel Jesus

(Belga) Il aura fallu un peu plus d'une mi-temps pour que Manchester City prenne l'ascendant sur Everton, mercredi à l'Etihad Stadium. Finalement vainqueurs 2-1, les Cityzens de Kevin De Bruyne reviennent à un point de la 2e place occupée par Leicester au terme de cette 21e journée de Premier League.

La première mi-temps, assez terne, a vu le VAR annuler un goal de Phil Foden (13e), à la conclusion d'un des rares bons mouvements collectifs du premier acte. Malgré la domination territoriale de City, c'est son gardien Claudio Bravo, remplaçant d'Ederson malade, qui a dû s'employer devant Seamus Coleman (8e). Dès le retour des vestiaires, les troupes de Pep Guardiola ont trouvé l'ouverture dans la défense des Toffees. Sur une passe verticale d'Ilkay Gundogan, Gabriel Jesus a réalisé l'enchaînement contrôle tir parfait pour ouvrir le score d'une frappe enroulée du droit (1-0, 51e). Sept minutes plus tard, le Brésilien a inscrit un doublé d'un tir à ras de terre (2-0, 58e). Privée de ballon, l'équipe de Carlo Ancelotti a profité d'une relance hasardeuse de Bravo pour réduire l'écart via Richarlison (2-1, 71e). Mais City, au-dessus de son adversaire, n'a ensuite plus été inquiété. Pourtant sans Sergio Agüero, Bernardo Silva, David Silva, Raheem Sterling et Kyle Walker au coup d'envoi, les champions en titre ont bien entamé leur année 2020. Si Kevin De Bruyne n'a pas grossi ses statistiques, il a orienté le jeu des siens durant nonante minutes. Manchester City est donc troisième avec 44 points, derrière Liverpool (55) et Leicester (45). Après deux victoires pour débuter son aventure à Everton, Ancelotti a lui perdu pour la première fois. L'équipe de Liverpool est 10e (25 pts). Dans le même temps, Crystal Palace a arraché un point de son déplacement à Norwich (1-1). Connor Wickham (1-1, 87e) a répondu à la précoce ouverture du score de Todd Cantwell (1-0, 4e). Blessé, Christian Benteke n'était pas sur la feuille de match du côté des Eagles. Le club du sud de Londres et 9e (28 pts), Norwich est toujours bon dernier (14 pts). (Belga)