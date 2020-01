Mondial de darts - Peter Wright bat le Néerlandais Michael van Gerwen et est sacré champion du monde

(Belga) Peter Wright (PDC 7) a remporté le championnat du monde de darts (PDC) mercredi soir à l'Alexandra Palace de Londres. L'Écossais a battu le tenant du titre et N.1 mondial néerlandais Michael van Gerwen (PDC 1) sur le score de 7-3 afin d'écrire la plus belle ligne de son palmarès.

Cette finale, jouée au meilleur des treize manches et revanche de l'édition 2014, a vu l'Écossais mener 2-0 et 4-2 mais le Néerlandais, triple vainqueur de l'épreuve (2014, 2017, 2019) est revenu à 2-2 puis 4-3. Peter Wright a ensuite enchaîné trois manches de rang pour battre Michael van Gerwen et s'offrir son succès le plus significatif à 49 ans. Meilleur belge, Dimitri Van den Bergh (PDC 29) a été éliminé en quarts de finale, battu par l'Anglais Nathan Aspinall (PDC 12). Kim Huybrechts (PDC 41) avait été sorti en huitième de finale par le champion du monde juniors en titre Luke Humphries (PDC 46). (Belga)