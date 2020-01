Ancien joueur d'Everton, Li Tie succède à Marcello Lippi comme sélectionneur de la Chine

(Belga) Ancien joueur d'Everton, Li Tie a été nommé sélectionneur de la Chine pour remplacer l'Italien Marcello Lippi parti en novembre à l'issue d'une défaite 2 à 1 contre la Syrie en qualifications pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Ancien international (92 sélections), Li Tie, 42 ans, a joué en Angleterre pour Everton et Sheffield United mettant fin à sa carrière de joueur en 2011. Il avait endossé la carrière d'entraîneur ensuite débutant comme ajdoint du Français Alain Perrin et de Lippi ensuite à Guangzhou Evergrande lors de la victoire en Ligue des Champions d'Asie en 2013 notamment. Son premier costume de T1, il l'a enfilé à Hebei CFFC puis à Wuhan All en 2017 en division 1 chinoise menant ce club néo-promu à la 6e place de la Super League l'an dernier. Ce milieu de terrain avait disputé la Coupe du monde 2002, la seule phase finale mondiale de la Chine. La Chine doit jouer le 26 mars contre les Maldives en qualifications pour la Coupe du monde 2022. Les Chinois (7 points en 4 matches) occupent la deuxième place du groupe A derrière la Syrie (15 points en 5 matches) lors de cette seconde phase à l'issue de laquelle seul le vainqueur de la poule poursuit son chemin vers le Qatar. Marcello Lippi avait conduit l'Italie au titre lors de la Coupe du monde 2006. (Belga)