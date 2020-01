Le Diable Rouge Christian Kabasele, averti par l'arbitre, finalement exclu par le VAR (vidéo)

Watford s'est imposé, hier, face à Wolverhampton. Une rencontre remportée 2-1 par les locaux, qui n'ont pas eu la tâche facile après le carton rouge reçu par Christian Kabasele.

C'est l'assistance vidéo qui a provoqué l'exclusion de Christian Kabasele, auteur d'une faute d'anti-jeu après 71 minutes. Au départ, le Diable Rouge avait été sanctionné d'un carton jaune pour une faute évidente, mais que l'arbitre n'avait pas qualifié comme suffisante pour mériter une rouge.

C'est là que le VAR est intervenu. Avec ces images, Andrew Madley a estimé que le défenseur était en position de dernier homme, revenant sur sa décision pour lui infliger un carton rouge. Une décision litigieuse, critiquée après la rencontre par le principal intéressé. "Le VAR est là pour corriger les erreurs claires et évidentes de l'arbitre. Il avait l'assistant pour l'aider à juger si j'étais dernier homme, et décide de me donner la jaune. Je ne comprends pas pourquoi revenir sur cette décision. Ca me paraît fort sévère", a précisé Kabsele dans le Watford Observer.

Heureusement pour lui, ses coéquipiers sont parvenus à conserver leur avantage pour l'emporter 2-1.