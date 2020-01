ATP Cup - Darcis bat difficilement Cozbinov et donne l'avance à la Belgique contre la Moldavie

(Belga) Steve Darcis, 157e joueur du monde, a battu le Moldave Alexander Cozbinov (ATP 818) sur le score de 6-4, 6-7 (4), 7-5 dans le premier match de l'histoire de l'ATP Cup, vendredi à Sydney. La Belgique mène donc 1-0 dans son duel contre la Moldavie, joué au meilleur de trois matches.

Malgré l'heure matinale en Australie, où il était 10 heures du matin quand les joueurs sont montés sur le terrain, la température affichait déjà près de 27 degrés et le taux d'humidité était de 60% au moment d'échanger les premières balles sur la Ken Rosewall Arena. Le premier set, rythmé par pas moins de sept breaks, a vu le 'Shark' prendre le dessus sur son adversaire grâce à un spectaculaire passing à côté du filet (6-4). Contre un adversaire qui n'avait jamais joué la moindre rencontre sur le circuit ATP et conseillé par Thomas Johansson, coach de David Goffin, Darcis a mené 4-1 dans la seconde manche avant de voir Cozbinov revenir à égalité (4-4) et forcer le tie-break. Alors qu'il menait 4-0 dans ce jeu décisif, le Liégeois de 35 ans a perdu les sept points suivants et le set (6-7). Après un dernier effort, l'ultime manche (7-5) est revenue à Darcis après 3h10 d'un âpre combat. Goffin, 11e mondial, affrontera dans la foulée le numéro 1 moldave, Radu Albot, 46e à l'ATP, avant de faire place au double qui opposera Sander Gillé et Joran Vliegen pour les Belges à Albot et Cozbinov. Steve Darcis, 35 ans, qui a annoncé prendre sa retraite à l'issue de l'Open d'Australie, n'avait encore jamais rencontré Alexander Cozbinov, 24 ans, 818e mondial, sur le circuit. David Goffin, 29 ans, a battu lui Radu Albot, 30 ans, trois fois en trois confrontations, dont l'an dernier pour leur dernier duel à Halle (4-6, 6-4, 6-3). L'ATP Cup se joue à Perth, Brisbane et Sydney. La Belgique est représentée par David Goffin, Steve Darcis, Kimmer Coppejans (ATP 160), Sander Gille (ATP 47 en double) et Joran Vliegen (ATP 39 en double). Sur la surface dure de Sydney, après avoir défié la Moldavie vendredi, les Belges affronteront la Grande-Bretagne le 5 janvier et la Bulgarie le 7 janvier. Versée dans le groupe C, la Belgique devait initialement rencontrer la Suisse de Roger Federer et la Grande-Bretagne d'Andy Murray. Mais Federer, pour raisons personnelles, et Andy Murray, blessé à l'aine, ont déclaré forfait pour le tournoi australien. La Suisse a été remplacée par la Bulgarie de Grigor Dimitrov (ATP 20) et la Moldavie complète donc le tableau. (Belga)