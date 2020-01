Un nouvel entraîneur nommé à la tête du club de Mousa Dembélé en Chine

Guangzhou R&F, le club chinois où évolue Mousa Dembélé, a annoncé vendredi le départ de l'entraîneur serbe Dragan Stojkovic. Le Néerlandais Giovanni van Bronckhorst s'apprête à prendre sa succession. Sa présentation est programmée samedi, a indiqué son agent.



Stojkovic était à la tête de l'équipe depuis 2015. Guangzhou R&F s'est classé 12e du dernier championnat. Van Bronckhorst, 44 ans, avait quitté Feyenoord l'été dernier, après avoir remporté un championnat et deux coupes en quatre ans. L'ancien capitaine de la sélection néerlandaise travaillait depuis lors pour le City Group, le holding regroupant notamment Manchester City, New York City FC et Melbourne City FC. Guangzhou R&F collabore avec l'Ajax Amsterdam dans le domaine de la formation des jeunes.