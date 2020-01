Espagne: Hazard (Real Madrid) "écarté à 100%" pour la Supercoupe

Eden Hazard est "écarté à 100%" pour la Supercoupe d'Espagne, a annoncé l'entraîneur français du Real Madrid Zinédine Zidane vendredi en conférence de presse.

"Il est écarté à 100% pour la Supercoupe. Il ne viendra pas. Il s'agit de sa récupération normale. J'espère seulement qu'il pourra revenir avec nous petit à petit juste après la Supercoupe", a déclaré Zidane vendredi matin.

La compétition, qui se tiendra à Djeddah, en Arabie saoudite, du 8 au 12 janvier, commencera mercredi par une demi-finale entre le Real Madrid et Valence. L'autre demi-finale opposera jeudi le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid.

L'attaquant belge Eden Hazard (28 ans, 105 sél.), avait été touché à la cheville droite lors d'un contact avec son compatriote Thomas Meunier contre le Paris SG en Ligue des champions le 26 novembre (2-2).

Une simple "contusion périmalléolaire" avait d'abord été détectée chez le joueur, qui devait être indisponible dix jours... Mais la "microfracture" détectée début décembre au même endroit a prolongé son absence jusqu'à janvier 2020.

Pour son premier match de l'année, le Real Madrid affrontera Getafe, surprenant sixième de la Liga espagnole, samedi à 16h00 (15h00 GMT).

"Cela fait très longtemps que j'ai arrêté de demander des choses aux rois mages, mais je souhaite à moi et à mon équipe de continuer à s'améliorer chaque jour, parce qu'on en aura besoin", a déclaré "Zizou" pour sa première apparition de l'année devant la presse.

"En 2020, j'espère simplement que l'on va continuer sur notre lancée. On a eu des difficultés au début, mais on a très bien fini. Même si on n'a pas gagné nos deux derniers matches, dans le contenu, c'était très bien, donc que ça continue comme ça en 2020", a-t-il conclu.