WTA Auckland - Greet Minnen qualifiée pour le deuxième tour des qualifications

(Belga) Greet Minnen (N.6) s'est qualifiée pour le deuxième tour des qualifications au tournoi de tennis WTA d'Auckland, une épreuve sur surface dure dotée de 275.000 dollars, samedi en Nouvelle-Zélande.

Greet Minnen (WTA 110), 22 ans, a battu au premier tour des trois tours de qualification l'Espagnole Lara Arruabarrena (WTA 53), 27 ans en deux sets: 6-3, 6-4 en 1 heure et 22 minutes de jeu. Au deuxième tour, Greet Minnen devra affronter la gagnante du match entre l'Américaine Robin Anderson (WTA 165), 26 ans, et l'Australienne Arina Rodionova (WTA 95), 30 ans. Plus tôt dans la journée, Yanina Wickmayer, 30 ans, 92e joueuse du monde, n'avait pas franchi le cap du premier des trois tours, face à la Japonaise Nano Hibino (N.5), 25 ans, 64e au classement mondial. De son côté, Ysaline Bonaventure (N.8/WTA 117), 25 ans, s'est qualifiée face à la Roumaine Irina Bara (WTA 86), 24 ans. Elle rencontrera au deuxième tour l'Italienne Sara Errani (WTA 198), 32 ans. (Belga)