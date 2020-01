Ski alpin: en janvier, la folie du slalom

La Coupe du monde de ski alpin messieurs attaque un mois décisif pour la conquête du gros Globe de cristal avec six slaloms en janvier, un marathon qui débute ce week-end à Zagreb (Croatie).

Ce sont les dames qui ouvriront samedi la compétition avec un slalom également, dans une des rares étapes "mixtes" du calendrier. Alors qu'elle a remporté treize des quatorze dernières courses dans cette discipline, l'Américaine Mikaela Shiffrin et ses 64 victoires en Coupe du monde fait figure d'immense favorite et devrait s'envoler en janvier vers un quatrième gros Globe de cristal consécutif.

Chez les messieurs, janvier propose un rythme infernal aux slalomeurs avec six courses dont les plus prestigieuses du circuit (Zagreb, Madonna di Campiglio, Adelboden, Wengen, Kitzbühel puis Schladming). Les skieurs les plus polyvalents auront également un géant (Adelboden), un combiné (Wengen) voire un super-G (Kitzbühel) à leur programme.

C'est évidemment le globe de slalom qui va se jouer lors de cet enchaînement mais aussi la course au gros Globe. Au tiers de la saison, avec 8 courses de "vitesse" contre 5 "techniques" (plus un combiné), les spécialistes de descente et de super-G ont pour l'instant la main: le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde (474 points) mène le classement devant l'Italien Dominik Paris (454 points).

Mais avec la retraite de l'octuple tenant du titre autrichien Marcel Hirscher, les deux grands favoris pour le titre suprême Henrik Kristoffersen (379 points) et Alexis Pinturault (401 points) doivent profiter de ce mois à leur avantage.

Le Français reste sur une éclatante victoire à Val d'Isère il y a trois semaines. Mais dans cette discipline, c'est le Norvégien qui présente le meilleur bilan avec seize victoires en Coupe du monde dont l'ouverture cette saison à Levi (Finlande) et le globe de la spécialité en 2016, contre trois victoires en Coupe du monde pour Pinturault.

Programme de la Coupe du monde de Zagreb (Croatie):

Samedi 4 janvier: slalom dames, 1re manche à 13h00, 2e manche à 16h15

Dimanche 5 janvier: slalom messieurs, 1re manche à 14h15, 2e manche à 17h40