Coupe de France: Rennes, tenant du titre, qualifié de justesse contre Amiens

Rennes, tenant du titre, a dû attendre le tir au but de son capitaine Da Silva, son 7e tireur, pour se défaire d'Amiens (0-0 a.p, 5-4 aux t.a.b) en 32e de finale de Coupe de France samedi au Roazhon Park.

La dernière séance de tirs au but des Bretons remontait à avril au stade de France, lorsqu'ils avaient arraché la victoire au PSG (2-2 a.p., 6-5 aux t.a.b.) pour ramener à Rennes son premier titre depuis 1971.

Si Amiens s'est procuré la première occasion à la 5e minute par Cornette et Guirassy, Rennes a largement dominé la rencontre, grâce à un pressing animé en particulier par le jeune Camavinga.

Mais face au solide bloc défensif d'Amiens, les tentatives de Rennes ont été repoussées par le gardien Dreyer (Del Castillo 11e et 60e, Camavinga 22e et 103e, Bourigeaud 46e, Hunou 105e) ou ont manqué leur cible, avec des Bretons multipliant les imprécisions en deuxième période.

En prolongations, un but de Niang a été refusé pour hors-jeu (101e). Les tirs au but ont ensuite fait durer le suspense, chacun des gardiens repoussant un tir tandis que Dibassy, Talal (Amiens) et Traoré (Rennes) ont manqué le cadre.

"Pendant 70-75 minutes, on a réussi à mettre une bonne intensité. Malheureusement, on a manqué d'efficacité. (...) Mais être en capacité de se créer autant d'occasions dans un match de reprise, c'est quand même intéressant", a estimé l'entraîneur de Rennes, Julien Stéphan.

Satisfaction aussi du côté d'Amiens malgré la déception de l'élimination: "J'aurais préféré que cela se termine d'une autre manière (...), malgré tout j'ai une assez grande fierté par rapport à ce que les garçons ont fourni", a retenu l'entraîneur Luka Elsner.

"Rennes est une équipe qui était en pleine possession de ses moyens, ne pas avoir encaissé de but, c'était une bonne base de travail pour nous", a-t-il ajouté.

En championnat, les deux équipes sont dans une dynamique opposée: Rennes a fini l'année 2019 sur le podium après une série de 6 victoires et se prépare à recevoir Marseille avec les honneurs vendredi, tandis qu'Amiens n'a plus gagné depuis le 2 novembre et pointe à la 18e place.

Mais elles se connaissent désormais très bien puisqu'il s'agissait de leur troisième rencontre en moins de deux mois: Rennes l'avait emporté 3-1 en championnat le 10 novembre et et Amiens avait éliminé les Bretons à la toute dernière minute (3-2) le 18 décembre en 8e de finale de la Coupe de la Ligue.

Comme lors des autres matches de coupe ce week-end, la rencontre a été précédée d'une minute d'applaudissements pour Nathaël Julan, attaquant du voisin et rival Guingamp décédé samedi à 23 ans dans un accident de la route.