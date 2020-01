Golf: Schauffele conserve la tête au Tournoi des champions

L'Américain Xander Schauffele, tenant du titre, a conservé la tête du Tournoi des Champions, comptant pour le circuit professionnel nord-américain de golf (PGA), à l'issue du 3e tour, samedi soir à Hawaï.

Schauffele a réussi quatre birdies pour rendre une carte de 71, soit deux coups sous le par, sur le parcours de Plantation à Kapalua, balayé comme la veille par un fort vent gênant.

Il cumule au total 11 coups sous le par et est désormais talonné d'un coup par son compatriote Justin Thomas, qui a fini à quatre coups sous le par, grâce à six birdies. Gary Woodland, vainqueur du dernier US Open, est troisième à trois longueurs.

S'il s'impose dimanche, Schauffele deviendra le premier golfeur à réussir le doublé en dix ans, depuis celui réussi par l'Australien Geoff Ogilvy en 2009 et 2010.

Le Tournoi des Champions réunit les vainqueurs de tournois de la saison passée et donne officieusement le coup d'envoi de la nouvelle saison.

Classement après le 3e tour (par 73):

1. Xander Schauffele (USA) -11 (69-68-71)

2. Justin Thomas (USA) -10 (67-73-69)

3. Gary Woodland (USA) -8 (73-69-69)

4. Kevin Kisner (USA) -7 (72-72-68)

. Jon Rahm (ESP) -7 (69-73-70)

. Collin Morikawa (USA) -7 (71-71-70)

. J.T. Poston (USA) -7 (70-71-71)

. Matthew Wolff (USA) -7 (69-72-71)

. Joaquin Niemann (CHI) -7 (66-72-74)

. Patrick Reed (USA) -7 (72-66-74)

...