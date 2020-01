Mike Horn sur le Dakar en tant qu'"observateur"

L'aventurier sud-africain Mike Horn, connu pour ses expéditions extrêmes et ses engagements en faveur de l'écologie, participe à partir de ce dimanche au rallye Dakar, une course souvent critiquée pour la pollution qu'elle génère, en tant qu'"observateur"', a-t-il expliqué à l'AFP.

Il sera le co-pilote de Cyril Despres, quintuple vainqueur de l'épreuve, à l'occasion du rallye-raid qui se déroule cette année pour la première fois en Arabie saoudite.

Le nouveau défi de Mike Horn, qui revient d'une mission périlleuse et très médiatisée dans l'Arctique, peut paraître surprenant compte tenu de ses engagements pour la défense de l'environnement.

"Je suis quelqu'un qui observe, je reste un aventurier, je ne suis pas quelqu'un qui dit aux gens qu'ils doivent arrêter de vivre mais plutôt changer leur manière de vivre", a-t-il déclaré avant le départ à Jeddah, sur les rives de la mer rouge.

Il prend part à la course dans la catégorie SSV, un véhicule à mi-chemin entre le buggy et le quad. "C'est une voiture plus petite qui utilise moins d'essence avec moins d'impact sur la nature", a-t-il détaillé.

"Ca ne sert à rien d'arrêter tout ce qu'on fait. On ne va pas arrêter de voler, de se déplacer mais on peut le faire d'une manière un peu plus durable", a-t-il poursuivi. "On doit faire des changements aujourd'hui pour avoir moins d'impact sur la nature. C'est plutôt ce message là qu'on doit faire passer."

L'aventurier a récemment lancé un signal d'alarme en défense de l'environnement pendant sa dernière expédition au pôle nord le mois dernier. Il a affirmé que les conséquences du dérèglement climatique étaient de plus en plus visibles dans l'Arctique.